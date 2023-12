Il bambino sta bene dopo la caduta nel pozzo 

Sta bene il bimbo di 4 anni caduto in un pozzo a Nuraminis. Il piccolo è rimasto praticamente illeso ed è ancora ricoverato nel reparto di pediatria dell’ospedale Brotzu di Cagliari, dove lunedì pomeriggio era arrivato a bordo dell’elisoccorso del 118, dopo il coraggioso salvataggio compiuto dal padre e da un giovane di Nuraminis. Il bambino, è il lieto fine della vicenda, sta bene e sarà dimesso a breve.

Lo scampato pericolo rasserena gli animi dei familiari del piccolo. Nella casa del centro storico di Nuraminis teatro dell’incidente l’angoscia ha lasciato il posto alla fiducia per le condizioni del piccolo e per la sua ripresa completa. Solo la prontezza del padre e di un giovane che l’ha aiutato a trarre fuori dall’acqua il bimbo ha evitato conseguenze tragiche. Il bambino, a casa dei bisnonni, giocava nel cortile quando, sfuggendo per un attimo all’attenzione dei genitori, è salito sulla costa di pozzo protetto da una copertura in legno che non ha retto il peso facendo volare in fondo al pozzo il bimbo. Il piccolo ha messo in pratica quanto appreso nelle lezioni di nuoto: è rimasto a galla per qualche minuto, prima del salvataggio.

Il sindaco Stefano Anni riassume il pomeriggio di paura: «Sono stato informato quasi subito di quanto accaduto e ho telefonato ai familiari del bambino per accertarmi delle sue condizioni e di come stavano i bisnonni. Una tragedia sfiorata che ha scosso tutti noi e ci ha fatto riflettere su quanta attenzione richiedano i bambini. Credo che la maggior parte dei pozzi sia in sicurezza. Si è trattato di un incidente che per fortuna e per il coraggio del padre del bambino e di un ragazzo di Nuraminis, si è concluso con un gran spavento». (i. pil.)

