Il bambino salvo per miracolo 

Una tragedia evitata ma non i suoi potenziali strascichi. Le forze dell’ordine starebbero facendo alcuni accertamenti sull'episodio di domenica avvenuto nelle campagne di Viziliu, frazione del quartiere sassarese di Li Punti, quando un bambino di dieci anni è stato travolto da un cancello, intorno a mezzogiorno, in una villetta della zona. Il piccolo ha riportato importanti fratture e lesioni al volto, al bacino e alla colonna vertebrale ed era stato subito portato prima in un bar del quartiere e trasferito in seguito dalla medicalizzata del 118 verso il pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata. A condurlo via dall’abitazione, nella prima fase, un amico dei genitori del piccolo che l’aveva portato lì per farlo stare con altri coetanei in attesa che arrivassero più tardi i genitori.

I soccorsi

Secondo una prima ricostruzione, il decenne stava giocando a pallone e un colpo dato alla sfera potrebbe aver causato la caduta della cancellata finitagli addosso. Colpendolo sulla faccia e il resto del corpo e provocando, sembrerebbe, la fuoriuscita di molto sangue. Allertati subito i soccorsi l’uomo ha ritenuto che la situazione fosse grave e bisognasse agire subito, anche perché è complicato districarsi nell’area di Viziliu e si temeva che l’ambulanza non arrivasse in tempo per i soccorsi. A questa paura è stato dovuto lo spostamento del bambino dalla posizione supina e la corsa verso il bar della borgata. In seguito il decenne, dopo essere finito nel reparto di Rianimazione, ma senza mai essere in pericolo di vita, è stato sottoposto a un intervento maxillo-facciale per ricomporre le fratture, e dovrà rimanere, pare, più di un mese immobile per poter guarire. Nel frattempo avverranno delle cure in Ortopedia che andranno di pari passo con la ripresa da parte del paziente che dovrà fare ulteriori accertamenti nel corso di decine di giorni. Resta però da capire, ed è possibile che si voglia chiarire questo punto, se il primo soccorso sia avvenuto in maniera corretta tale da non provocare altri danni. Un’ipotesi da valutare insieme all’inevitabile panico che può aver colto una persona che si è trovata a prendere una decisione nell’immediato per assicurare al bambino, che perdeva molto sangue, cure nel più breve tempo possibile.

RIPRODUZIONE RISERVATA