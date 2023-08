Il bambino è morto per una peritonite 

È stata un’ appendicite evoluta in peritonite a uccidere il piccolo Giovanni Luigi Sciascia, il dodicenne morto lunedì mattina all’arrivo all’ospedale Cto di Iglesias dopo due passaggi in Guardia medica, la sera prima, per un forte "mal di pancia”.

Gli esami

L’autopsia, eseguita ieri al Cto di Iglesias dall’equipe medica guidata dal professor Roberto Demontis, sarebbe giunta a questo risultato: un’appendicite che come sintomi aveva dato quei mal di pancia lamentati dal bambino, che poi sarebbe evoluta in una peritonite mortale. Si sarebbe potuto salvare? Nessuno può affermarlo con certezza, adesso c’è soltanto il responso degli esami medici che escluderebbero eventuali altre patologie indicando le peritonite come unica causa del decesso. Ma quando Giovanni Luigi Sciascia è arrivato nel reparto di Pediatria è peggiorato prima che potesse essere formulata qualsiasi diagnosi. «Il suo forte dolore addominale riferito alla guardia medica era stato trattato la sera prima, per due volte, come un virus intestinale e quando è arrivato in ospedale era ormai troppo tardi». Così ha raccontato lo zio del bambino Roberto Carta dopo la tragedia che ha sconvolto una famiglia e l’intera comunità di Sant’Antioco. Era stata la stessa direzione della Asl di Carbonia a richiedere l’esame autoptico all’Istituto di Medicina legale per provare a capire perché il bambino fosse morto all’improvviso senza alcuna patologia pregressa nota. Soltanto quel “mal di pancia” di domenica per il quale i genitori lo avevano portato due volte alla guardia medica di Sant’Antioco.

Il dramma

L’epilogo, drammatico, lunedì mattina all’arrivo in ospedale a Iglesias. I medici della Pediatria non hanno avuto nemmeno il tempo di fare i primi esami: è morto nel giro di pochissimi minuti, lasciando tutti impotenti. Per la famiglia che ieri ha atteso il responso vicino all’obitorio del Cto di Iglesias, questo è il momento del dolore, un dolore sordo e inaccettabile che ancora non lascia spazio ad altre riflessioni. «Per adesso – dice lo zio Roberto Carta – sono stati fissati i funerali per l’ultimo saluto al piccolo Giovanni Luigi». Si svolgeranno sabato pomeriggio alle 15 nella Basilica di Sant’Antioco Martire, dove in passato il bambino aveva fatto il chierichetto e dove, nella zona adiacente, amava correre a bordo della sua bicicletta.

