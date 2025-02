il balzo della ferrini, l’alghero capitola 

ferrini 1

Alghero 0

Ferrini (4-3-1-2) : De Luca, Zedda, Bonu, Boi, Manca (36’ st Mancusi), Mi. Carboni, Bile, Alexandre, Dore (21’ st Usai), Piroddi, Podda (21’ st Antić). In panchina Pani, Pusceddu, Corona, Carta, Ledda, Mele. Allenatore Mura.

Alghero (4-3-3) : Gobbi, Pireddu (36’ st Marras), Sini, Mereu, Delizos, Mari (5’ st Monti), Brborić, Manunta, Pinna (29’ pt Scanu), Spanu (49’ st Ma. Carboni), Scognamillo. In panchina Piga, Baraye, Milia, Sanna, Fois. Allenatore Giandon.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Rete : nel primo tempo 13’ Podda (r).

Note : ammoniti Boi, Piroddi, Sini, Brborić, Manunta. Recupero 1’ pt-4’ st.

Terza vittoria consecutiva per la Ferrini che fa un altro gran balzo in classifica nella rincorsa salvezza. Prosegue il percorso netto di soli successi dal subentro di Pier Paolo Mura in panchina, con la risalita dall’ultimo al quintultimo posto.

La partita

Il match trova l’unica rete al 13’, quando su un traversone c’è il fallo di mano di Manunta e l’arbitro Barabino indica il dischetto: è Podda a trasformare il rigore battendo Gobbi. A metà primo tempo occasione per l’Alghero, con un colpo di testa di Scognamillo alto. Prima del riposo incornata di Mari su cross di Pireddu che va vicino all’1-1. Nella ripresa altre due parate di Gobbi, in avvio su deviazione aerea di Podda e a seguire su una conclusione da fuori di Dore. Al 66’ Mura mette in campo i due nuovi innesti dell’ultima settimana: il centravanti Dimitrije Antić e il gran rientro di Alberto Usai. Dall’altra parte, su punizione, è il capitano dell’Alghero Mereu a provarci con De Luca che respinge e tiene la porta inviolata. Si chiude dopo quattro minuti di recupero, con la Ferrini che resiste bene.

