VaiOnline
Al Polese.
11 gennaio 2026 alle 00:09

Il balzo del Cus inguaia la Freccia Parte Montis 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cus Cagliari 3

Freccia P.Montis 0

Cus Cagliari (4-3-3): Pillittu, Mudu, Piroddi, Loddo, Biondi, Salaris (21’ st Onnis), Porcedda (47’ st Carboni) Puddu, Camba, Simoni, Tumatis (21’ st Flores Kramarenko). In panchina Renna, Mascia, M. G. Ferru. Allenatore Lantieri.

Freccia P. Montis (4-3-1-2): Piras, Vargiu (43’ st Incani), Muru, Andrea Mereu (40’ st Cau), Biancu (40’ st Ghiani), Girseni, Mandis, Cancedda, Cruccas, Alberto Mereu, Atzori (40’ st Foddis). In panchina E. Maccioni, Braina, Loru, C. Maccioni, Pia. Allenatore Boi.

Arbitro: Paulis di Cagliari.

Reti: 36’ e 49’ st Camba (rigore), 40’ st Porcedda.

Note: ammoniti Loddo, Simoni, Camba, Muru, Cruccas. Rec. 3’-7’.

Il Cus Cagliari, pur soffrendo, coglie nel finale un rotondo successo con la Freccia Parte Montis e accorcia le distanze dalla zona alta della classifica. Gli universitari, rimaneggiati da infortuni e squalifiche, partono decisi. Al 10’ incornata di Puddu, palla centrale. Al 16’ Porcedda tenta di disorientare Atzori che, al momento del tiro, si immola in area proteggendo il proprio portiere. Tuttavia, con il passare dei minuti, la Freccia prende coraggio: al 28’ Cancedda, servito da Cruccas, calcia debolmente davanti a Pillittu e al 31’ Girseni, incuneatosi da destra, impegna Pillittu. Tuttavia, l’occasione più nitida della prima frazione capita, al 34’, per un incauto retropassaggio sui piedi del centravanti del Cus Camba, ma è bravo Piras.

Il primo squillo della ripresa, al 14’, di marca Cus: Simoni ci prova ma Piras sventa. La Freccia si morde le mani, al 26’ per una gran botta di Cancedda da fuori area, Pillittu si allunga e sventa. Al 36’ la svolta: incauto intervento in area di Muru sul subentrato Onnis, l’arbitro assegna il rigore: Camba insacca. Gara chiusa al 40’ grazie a Porcedda che raddoppia con un bel diagonale. Infine, al 49’ Camba fissa il risultato sul 3-0 infilando a porta vuota dopo un clamoroso liscio del portiere Piras in uscita.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Meteo

Maestrale e freddo: l’Isola nella bufera

l C. Fiori, Onano, Spignesi
Il Comune sospende i lavori nel cantiere di Naseddu

Arzachena impone l’alt al futuro parco fotovoltaico

Andrea Busia
Barbagia.

Neve e ghiaccio sulle strade del Nuorese

Giorgio Ignazio Onano
Decine di pazienti sulle barelle per giorni: nei reparti mancano posti letto per i ricoveri

Pronto soccorso, bombe a orologeria

Gli ospedali di Cagliari presi d’assalto, file di ambulanze in attesa 
Cristina Cossu
La storia

«X Factor, la prof e tanta sofferenza, ma ora siamo felici»

Il grande sostegno di Sinnai: il 13 presenta il disco a Cagliari 
La storia

Gli scavi a Ruinas, dove i nuragici temevano il vento

L’archeologo: «Solo tracce molto antiche, qui si viveva in pace. Il nemico? Il maestrale» 
Giuseppe Deiana
Su Videolina parla l’avvocato esperto di trasporti

«Gli aeroporti ai privati? Nell’Isola è necessaria la massima trasparenza»

Paolo Angius: addizionale comunale da abolire, le low cost sono una risorsa 
Nicola Scano
Lo scontro

Opposizioni all’attacco «No al referendum per fermare Meloni»

Comincia la corsa in vista del voto: «Primo passo per governare il Paese» 