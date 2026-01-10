Il balzo del Cus inguaia la Freccia Parte Montis 

Cus Cagliari 3

Freccia P.Montis 0

Cus Cagliari (4-3-3): Pillittu, Mudu, Piroddi, Loddo, Biondi, Salaris (21’ st Onnis), Porcedda (47’ st Carboni) Puddu, Camba, Simoni, Tumatis (21’ st Flores Kramarenko). In panchina Renna, Mascia, M. G. Ferru. Allenatore Lantieri.

Freccia P. Montis (4-3-1-2): Piras, Vargiu (43’ st Incani), Muru, Andrea Mereu (40’ st Cau), Biancu (40’ st Ghiani), Girseni, Mandis, Cancedda, Cruccas, Alberto Mereu, Atzori (40’ st Foddis). In panchina E. Maccioni, Braina, Loru, C. Maccioni, Pia. Allenatore Boi.

Arbitro: Paulis di Cagliari.

Reti: 36’ e 49’ st Camba (rigore), 40’ st Porcedda.

Note: ammoniti Loddo, Simoni, Camba, Muru, Cruccas. Rec. 3’-7’.

Il Cus Cagliari, pur soffrendo, coglie nel finale un rotondo successo con la Freccia Parte Montis e accorcia le distanze dalla zona alta della classifica. Gli universitari, rimaneggiati da infortuni e squalifiche, partono decisi. Al 10’ incornata di Puddu, palla centrale. Al 16’ Porcedda tenta di disorientare Atzori che, al momento del tiro, si immola in area proteggendo il proprio portiere. Tuttavia, con il passare dei minuti, la Freccia prende coraggio: al 28’ Cancedda, servito da Cruccas, calcia debolmente davanti a Pillittu e al 31’ Girseni, incuneatosi da destra, impegna Pillittu. Tuttavia, l’occasione più nitida della prima frazione capita, al 34’, per un incauto retropassaggio sui piedi del centravanti del Cus Camba, ma è bravo Piras.

Il primo squillo della ripresa, al 14’, di marca Cus: Simoni ci prova ma Piras sventa. La Freccia si morde le mani, al 26’ per una gran botta di Cancedda da fuori area, Pillittu si allunga e sventa. Al 36’ la svolta: incauto intervento in area di Muru sul subentrato Onnis, l’arbitro assegna il rigore: Camba insacca. Gara chiusa al 40’ grazie a Porcedda che raddoppia con un bel diagonale. Infine, al 49’ Camba fissa il risultato sul 3-0 infilando a porta vuota dopo un clamoroso liscio del portiere Piras in uscita.

