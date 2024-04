Il “ballu tundu” di Alessandra, la disabilità non è un ostacolo con l’organetto tra le braccia 

L’amore per la musica supera ogni ostacolo, accompagnato dai suoni della tradizione. E dal quartiere di Funtana Buddia, l’esempio di Alessandra Deiana (44 enne con sindrome down), che ha trovato nel ballo sardo un valido alleato per abbattere ogni muro. Nonché un mezzo per promuovere suoni e colori del territorio.

La maestra

Scommessa partita quasi per caso nell’agosto del 2022, grazie al supporto della vicina di casa e organettista Valentina Chirra, docente della scuola civica di Musica. Che è fiera del percorso tracciato insieme alla prode allieva: «Nel quartiere ci conosciamo praticamente tutti – racconta Chirra – un giorno necessitavo del supporto della madre di Alessandra che è un abile sarta. Fra una battuta e l’altra, mamma Maria Grazia, mi ha portato a conoscenza della passione di Alessandra per la musica, e in particolare modo per quella sarda». La maestra è rimasta affascinata dal talento dell’allieva: «È scattata quasi una molla quando ho visto Alessandra suonare alcuni passi del ballo sardo, col suo piccolo organetto. Ho trovato in lei tanta voglia di imparare, così ho deciso di dedicarle il mio tempo libero, trasmettendole degli ulteriori insegnamenti. E dopo l’acquisto di un organetto professionale i miglioramenti sono stati notevoli».

Le lezioni

Ne è nato, così, un vero e proprio appuntamento. La giovane docente, una volta la settimana, dopo gli impegni nella scuola civica, raggiunge casa Deiana per un’ora di lezione: «Alessandra non solo possiede talento – dice Chirra - ma anche tanta dedizione. Apprende subito ogni passaggio e si sta mettendo continuamente in gioco, con la volontà di dimostrare ciò che vale. Il suo esempio mi emoziona». Anche l’allieva è soddisfatta del percorso in atto, partito dalle basi e ora avanzato a più balli del panorama folkloristico regionale: «Valentina mi ha guidato alla scoperta de su dillu, del passu torrau e del ballu tundu. Insieme stiamo facendo tante belle cose e punto ad imparare ulteriori balli. Ogni giorno dedico almeno due ore all’organetto, così da essere preparata per la lezione del giovedì».

I social

E nei giorni scorsi un video divulgato dall’insegnante, con l’allieva intenta a suonare alcuni passi de “su ballu tundu” ha fatto il giro delle rete fra centinaia di visualizzazioni: “Come genitore di Alessandra – dice la madre Maria Grazia – sono orgogliosa di ciò. È una donna dinamica che non si è fatta scoraggiare dalla sua condizione, ma anzi sfrutta appieno la quotidianità imparando nuove dinamiche. Non solo non manca di aiutarmi nelle faccende domestiche e a lavoro, ma è impegnata nello sport ed è attenta sul sociale aiutando chiunque ne abbia bisogno».

Aggiunge la madre: «Quando suona i suoi occhi parlano chiaro e brillano di felicità. Il suo non è solo un passatempo ma un monito a tutti coloro che vivono la disabilità a non arrendersi mai».

E tra un ballo e un altro, Alessandra guarda già in prospettiva, avendo le idee chiare: «Fermarsi? Non ci penso proprio. Voglio diventare una brava suonatrice, migliorandomi continuamente».

RIPRODUZIONE RISERVATA