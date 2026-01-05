Il ballottaggio tra Esposito e Gaetano 

Nuova tappa di avvicinamento alla sfida di giovedì a Cremona per i giocatori del Cagliari che si sono allenati ieri mattina al Crai Sport Center di Assemini. Continua a lavorare parzialmente col gruppo Zé Pedro (di fatto, ha saltato solo la partitella finale) e aspetta ora il via libera dello staff medico per forzare ulteriormente e puntare magari, se non alla prossima partita, a quella successiva con il Genoa, lunedì, sempre in trasferta.

Il punto

Si è limitato a svolgere terapie Deiola, tradito da un fastidio a una coscia nella rifinitura pre Cagliari-Milan e in attesa di nuovi accertamenti per capire i tempi di recupero. Un mesetto nella migliore delle ipotesi. Così come per Folorunsho. Tempi decisamente più lunghi per Belotti. Stagione già finita per Felici.

La formazione

Non sono esclusi cambi nell’undici iniziale in vista del faccia a faccia con l’ex tecnico Davide Nicola, ora alla guida dei grigiorossi. Doppio ballottaggio in attacco: tra Esposito e Gaetano il primo, tra Kiliçsoy e Borrelli il secondo. E solito dilemma in difesa: Mina o Luperto? In panchina troverà sicuramente posto Sherri, rientrato dal prestito al Frosinone dopo la cessione di Radunovic allo Spezia.

