VaiOnline
Dal campo.
06 gennaio 2026 alle 00:06

Il ballottaggio tra Esposito e Gaetano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuova tappa di avvicinamento alla sfida di giovedì a Cremona per i giocatori del Cagliari che si sono allenati ieri mattina al Crai Sport Center di Assemini. Continua a lavorare parzialmente col gruppo Zé Pedro (di fatto, ha saltato solo la partitella finale) e aspetta ora il via libera dello staff medico per forzare ulteriormente e puntare magari, se non alla prossima partita, a quella successiva con il Genoa, lunedì, sempre in trasferta.

Il punto

Si è limitato a svolgere terapie Deiola, tradito da un fastidio a una coscia nella rifinitura pre Cagliari-Milan e in attesa di nuovi accertamenti per capire i tempi di recupero. Un mesetto nella migliore delle ipotesi. Così come per Folorunsho. Tempi decisamente più lunghi per Belotti. Stagione già finita per Felici.

La formazione

Non sono esclusi cambi nell’undici iniziale in vista del faccia a faccia con l’ex tecnico Davide Nicola, ora alla guida dei grigiorossi. Doppio ballottaggio in attacco: tra Esposito e Gaetano il primo, tra Kiliçsoy e Borrelli il secondo. E solito dilemma in difesa: Mina o Luperto? In panchina troverà sicuramente posto Sherri, rientrato dal prestito al Frosinone dopo la cessione di Radunovic allo Spezia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Commercio

Saldi, una nuova scommessa

l Ragas, Spignesi
I camici bianchi: in Sardegna non si rispetta la legge, per noi un aggravio di lavoro inutile e per i pazienti disagi ulteriori

L’ira dei medici di base: «Anche gli specialisti facciano prescrizioni»

Il sindacato Snami scrive a Todde: «C’è anarchia, situazione insostenibile» 
Cristina Cossu
Crisi idrica

Torpè, beffa Maccheronis «Dove è finito il piano per evitare gli sprechi?»

Saiu: bisogna collegare la diga del Liscia e farne un’altra ad Abba Luchente 
Gianfranco Locci Fabrizio Ungredda
Il caso.

Piove ma Gusana si svuota

Giorgio Ignazio Onano
La storia

Daniel e il sogno di abbracciare Leao

Il bimbo figlio di emigrati di San Gavino coccolato dai giocatori del Milan 
Gigi Pittau
Shopping

Saldi, acquisti e dubbi davanti alle vetrine

I clienti nel centro di Cagliari: «Troppa merce già vista». E c’è chi preferisce l’online 
Alessandra Ragas