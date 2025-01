Il ballo sardo può essere utile 

Come affrontare il Parkinson?

Sebbene la farmacologia abbia fatto passi avanti, la malattia non è ancora guaribile e la riabilitazione rappresenta un valido aiuto nel ridurre la disabilità, migliorare la qualità della vita e potenziare le abilita residue. Il percorso del malato non deve fermarsi alla seduta di fisioterapia: il paziente viene educato ad eseguire con regolarità gli esercizi e le strategie apprese. È opportuno che il paziente esegua regolare attività fisica (180’ settimana) come una semplice camminata, praticare attività motoria di gruppo, danza (anche ballo sardo!). Recentemente anche l’idrochinesiterapia in ambiente termale ha mostrato benefìci sia sul movimento che sull’umore.