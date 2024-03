Il ballo sardo? Meglio della discoteca 

È una città che balla, suona e canta Quartucciu. E che alle discoteche sembra preferire su ballu ‘e pratza, il ballo in piazza. Lo dimostra il grande boom di iscritti ai corsi di ballo sardo, organetto diatonico, launeddas e sulittu attivati lo scorso autunno: 118 in pochi mesi, tra cui tanti giovani.

Come Claudio Serreli, 20 anni, che fino a oggi non ha perso un appuntamento. «È un bellissimo progetto – dice -, nella nostra zona si sono un po’ perse le tradizioni e questi corsi sono il giusto strumento per valorizzarle, riprenderle e viverla, ma sono anche l’occasione per coltivare nuove amicizie e imparare a stare in un gruppo. Si è creata una bella atmosfera e questo mi piace molto».

Il progetto

I corsi sono tenuti dall’associazione locale “Su beranu” in collaborazione con don Elvio Puddu, parroco di San Giorgio Martire. Infatti, a causa dei lavori a DoMusArT gli incontri fino ad aprile proseguiranno nel piccolo salone parrocchiale messo a disposizione dal prete.

«Siamo partiti con ottanta iscritti che vanno dai 18 agli 80 anni, molti sono giovani e questo è l’aspetto più bello, perché significa che c’è voglia di conoscere le nostre radici musicali», ha aggiunto Francesco Masala de Su beranu, «l’obiettivo è quello di accogliere sempre più appassionati e di condividere sempre più momenti insieme per far sì che le nostre tradizioni siano vive nel nostro quotidiano e non viste come un qualcosa di vecchio e lontano da noi. Speriamo il prossimo anno di avere ancora più iscritti».

Balli e canti

Le danze popolari della Sardegna hanno dunque animato le serate in piazza: su ballu tundu, su campinadesu, sa bichirina, passando per su passu ‘e trese e s’olianesa, solo sono alcuni dei balli insegnati da Tonio Spiga e suonati da Francesco Masala e Pietro Tanda, maestri anche dell’organetto diatonico. Senza dimenticare il suono melodico delle launeddas con Michele Deiana e quello ancestrale de su sulittu con Massimo Carnevale.

Il Comune

«Chi ha frequentato i corsi si è confrontato sulle usanze, sugli usi e sulle varie sfumature che il ballo tradizionale presenta in ogni singolo centro dell’hinterland», ha evidenziato l’assessora alla cultura, Elisabetta Contini che ha inserito le attività all’interno del progetto “Identità e valore tra passato e presente”, ricordando anche che l’obiettivo è quello di rendere sempre più attuale e vivo il mondo delle tradizioni locali. «Nel progetto avviato si è cercato di creare dei momenti di incontro e conoscenza delle tradizioni anche attraverso laboratori sia teatrali che musicali che potessero mettere in evidenza le peculiarità, gli usi e i costumi del nostro territorio», ha concluso Contini.

