Il ballo sardo conquista le nuove generazioni 

Una ripartenza dopo gli anni bui del Covid, con una piacevole novità: tanti giovani interessati alle tradizioni. «Ci sono addirittura due quindicenni e una bambina di otto anni che hanno chiesto di poter partecipare e hanno convinto anche i genitori», sottolinea il presidente dell’associazione culturale selargina. «Questo per noi è motivo di orgoglio e ci da una speranza per il futuro, perché la nostra missione è proprio quella di avvicinare le nuove generazioni, tramandare la cultura del ballo sardo e diffonderla al di fuori dei gruppi folk. Vogliamo che torni la passione del ballo in piazza», dice ancora Atzeni, «e devono poterlo fare tutti, anche chi non possiede o non può permettersi un costume sardo. Io ho iniziato quindici anni fa imparando dai vecchi ballerini, è grazie a loro che questa tradizione non è mai tramontata».

Il ballo sardo conquista anche le nuove generazioni. I corsi organizzati a Selargius dall’associazione culturale Fedora Putzu - insieme al maestro di ballo tradizionale Cristiano Cani - hanno fatto riesplodere la passione per il folk e le tradizioni, in città ma anche nel resto dell’hinterland di Cagliari. «Ogni settimana arrivano da diverse zone dell’Isola», racconta soddisfatto il presidente dell’associazione folk di Selargius Matteo Atzeni, «la nostra missione è tramandare la tradizione del ballo sardo alle nuove generazioni».

Il venerdì sera

L’appuntamento settimanale del venerdì sera - nel teatro della parrocchia del Santissimo Salvatore - è sempre molto affollato. «Abbiamo una media di quaranta persone ogni volta, un bel gruppo», racconta Atzeni. «C’è anche chi macina chilometri per partecipare, arrivando persino da Senorbì». Sempre presente Cristiano Cani, una sorta di cultore delle tradizioni popolari isolane. «Grazie a lui riusciamo a coinvolgere maestri di ballo di altri paesi», dice.

La ripartenza

Il ballo campidanese

Si parte dal ballo campidanese, che insegna personalmente lo stesso Atzeni, «ma abbiamo aperto il corso un po’ a tutti i balli della Sardegna, e quando riguarda zone non di nostra competenza chiamiamo maestri riconosciuti del posto per poterli spiegare», sottolinea. «Una delle serate più affollate è stata con Giuseppe Mereu, di Busachi, per esempio, che ha dato dimostrazione di grande conoscenza delle tradizioni e di professionalità, perché non è solo una questione di passo, anche lo stile e l’impostazione del corpo sono importanti».

Il 16 giugno è in programma la serata finale con tutti i corsisti. «Abbiamo invitato anche diversi musicisti», conclude Atzeni, «balleremo nel sagrato della parrocchia e ci divertiremo come sempre, aspettando le feste paesane durante l’estate».

