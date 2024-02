Il “Ballo del qua qua”? «Risultati pazzeschi,  lo rifarei anche subito» 

«È stato l'ultimo Festival. Ci abbiamo dato dentro di notte, ci siamo ritrovati per l'ultima volta insieme, ci siamo divertiti molto. Ma ora è giusto che le cose cambino, è giusto dare dare spazio ad altri». Lo dice Fiorello. E ragiona: «A chi verrà, consiglio di non buttare via tutto perchè Amadeus ha tracciato una via nuova dal punto di vista musicale. Ha avvicinato i giovani al Festival con dati che mi hanno sorpreso. Chi farà il prossimo anno Sanremo potrebbe seguire questa strada e poi fare un altro Festival a sua immagine e somiglianza, in bocca al lupo!».

Ora è tempo di consuntivi: «È successo poco in questa edizione e ci siamo aggrappati a quella cosa lì di John Travolta. Ma i dati sono impressionato: se il risultato è questo, il “Ballo del qua qua” lo rifarei volentieri!».

Dopo decenni di legame controverso con Sanremo, tanto da avere il magone ogni volta all'arrivo in città, Fiorello si sente pacificato con se stesso. Qui gli arrivò la telefonata della prematura morte del padre, così il palco dell'Ariston negli anni gli ha procurato una terribile ansia da prestazione. Sarà l'esperienza, sarà l'età, ma la ritrosia è stata finalmente battuta.

