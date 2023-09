Il bagnino: «Così ho salvato quella donna» 

«Appena ho visto la signora in difficoltà, mi sono tuffato per soccorrerla, l’ho portata a riva e ho chiamato il 118»: sono le prime parole di Matteo Bachis, 22 anni, bagnino di Porto Pino. È stato lui, domenica, a soccorrere Beatrice Colleo di 80 anni di Macomer: l’anziana si trovava in acqua con il figlio disabile, non distante dalla riva, quando si è trovata in difficoltà. «Dev’essere inciampata o caduta per effetto della corrente», racconta Bachis: «Non riusciva a stare in piedi. Ha bevuto un po’ di acqua, e qeusto l’ha fatta andare nel panico: era agitatissima. Fortunatamente in spiaggia erano presenti due medici, che immediatamente sono accorsi a darmi una mano».

A Porto Pino in poco tempo è arrivata l’ambulanza dell’Avos di Sant’Anna Arresi. La donna era alle prese con una crisi di panico e aveva grosse difficoltà respiratorie: dopo esser stata stabilizzata è stata caricata sull’ambulanza (con a bordo anche uno dei medici presenti in spiaggia ) e trasportata fino bivio di Is Solinas, dove ad attenderli era presente l’ambulanza medicalizzata arrivata dal Sirai per il trasporto fino all’ospedale.

A seguire passo per passo le operazioni di soccorso anche Franca Boi dello stabilimento Butterfly, dove la signora Colleo trascorreva la giornata con il figlio: «Ho dato un piccolo supporto al bagnino e ai due medici che si sono avvicinati, portando subito la nostra valigetta d’emergenza».

