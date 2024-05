Il bacio di Benigni a Francesco 

CITTÀ DEL VATICANO. Ride di cuore il Papa alle battute di Roberto Benigni, che chiudono la Giornata Mondiale dei Bambini a Piazza San Pietro. In prima fila, con la figlia Ginevra, c’è Giorgia Meloni, che prima della messa ha incontrato privatamente Francesco. Benigni confida che da piccolo voleva fare il Papa e «tutti a sbellicarsi dalle risate. Allora decisi di fare il comico, se si fossero inginocchiati avrei fatto il Papa». Ma magari c’è ancora una chance: «Quasi quasi per le prossime elezioni mi presento io, insieme a lei, facciamo insieme il campo largo. Mettiamo sulla scheda il nome Jorge Mario Bergoglio, detto Francesco: vinciamo subito». Tutti ridono, dai cardinali ai bambini. Poi: «Santità, vorrei stringerla, baciarla, non so come dimostrarle affetto, amore, potrei ballare un tango qua davanti. Ma prima di entrare due guardie svizzere mi hanno detto: lei può fare qualsiasi cosa qui, solo una cosa non può fare, toccare il Papa. Ma da quando me l’hanno detto ho voglia di fare solo quello», aggiunge sorridendo. «Un bacio però glielo posso dare, a che servono i baci se non si danno? È un bacio che arriva da tutti loro, che ne vale centomila». E bacio è, tra gli applausi.

