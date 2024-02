Il bacio alla mamma 91enne, poi il rito 

Il bacio alla mamma Pierina, 91 anni, in prima fila per ammirare il figlio che sta per diventare Componidori. Poi Fabrizio Manca sale sulla mesitta. È iniziata così, ieri mattina, la sua giornata speciale. Nel cortile di via Solferino sono da poco passate le 12 quando inizia la vestizione. Non c’è tempo da perdere: la camicia di lino ricamata poi i nastri rosa e celesti (i colori del gremio di San Giuseppe) da stringere sulle maniche. Fabrizio Manca si gode il suo momento, saluta e forse si stupisce per le tantissime persone arrivate ad applaudirlo nell’area in via Angioy. Parla con sua figlia Eleonora, una delle due massaieddas. «Attenta a non pungermi» sorride. E lei, fra una lacrima e l’altra, lo rassicura «tranquillo». Arriva su coiettu di pelle, poi il cinturone e i fazzoletti da fissare intorno al viso: è la fase più lunga, scandita dal rullo dei tamburi e dallo squillo delle trombe.

Sa massaia manna Tiziana Fanni controlla che tutto sia perfetto. C'è il brindisi di vernaccia, uno sguardo complice tra il majorale Luigi Mugheddu e il suo cavaliere. Poi il volto di Manca scompare dietro la maschera, pallida e impassibile. Davanti a tutti ora c’è su Componidori. Poi arrivano velo e cilindro. Una camelia rosa viene cucita all'altezza del cuore dall’altra massaiedda, Angelica Picconi. Il rito è finito fra gli applausi e qualche coro per festeggiare il momento. Un assoluto silenzio accoglie l’ingresso di “Middle Arch”, il cavallo bardato con eleganti rosette oro e rosa. Fa un po’ le bizze, non vuole avvicinarsi al tavolo, su Componidori lo accarezza, si fa riconoscere e in un attimo sale in sella; riceve dalle mani del presidente Luigi Mugheddu sa pippia ‘e maju, è ora di uscire: destinazione via Duomo.

