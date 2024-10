Il bacino Bau Muggeris a secco, disagi nei paesi dell’Ogliastra Jerzu collega le rete a un pozzo 

Dal cielo l'acqua viene giù a più riprese ma la terra assetata non sembra trarne benefici. L’emergenza è ancora critica, il Bau Muggeris, principale bacino ogliastrino, resta semivuoto. Permangono le restrizioni notturne in quasi tutti i Comuni che cercano soluzioni al problema.

Nuova condotta

Il 15 ottobre l’amministrazione di Jerzu guidata da Carlo Lai, per reperire maggiori quantitativi di acqua potabile e fronteggiare l’emergenza idrica, ha stanziato le risorse economiche e avviato l’iter per la manutenzione ordinaria della rete idrica, compreso lo spurgo e l’aspirazione dei sedimenti, dei pozzi esistenti siti in località Su Senigi, Pardu, S’Ena e Campo sportivo. Il 16 ottobre è stato dato il via libera alla realizzazione di una condotta adduttrice che consenta il collegamento del pozzo esistente sito in località Su Senigi alla stazione di rilancio in località Pardu. Costo dell’operazione 182mila euro. «Il paese soffre una situazione pesante – spiega il sindaco Carlo Lai – con l’acqua solo per poche ore la mattina, dalle 6 alle 12, ma in alcune zone l’acqua arriva addirittura dopo le 8.30. Abbiamo subito predisposto il progetto e la richiesta alla Ras da 146 mila euro è stata accolta integralmente. Il Comune anticipa i soldi e in mese finiremo i lavori. L’auspicio è comunque quello che l’emergenza finisca presto. Questa è un’opera che garantirà Jerzu per le prossime annate siccitose. Il quantitativo d’acqua è in grado di escludere che il paese possa tornare a questo livello di emergenza».

Allarme rosso

Lo scorso mese il calo d’acqua nel bacino artificiale del Bau Muggeris si è attestato a 2,14 milioni di metri cubi. Il 30 settembre di un anno fa, l’invaso di Villagrande, dove confluiscono anche le acque di Arzana e Talana, aveva una giacenza d’acqua maggiore pari a 6,14 milioni di metri cubi. Nella diga di Santa Lucia, l’invaso a valle di Villagrande, nell’ultimo mese si è registrato un aumento (impercettibile) da 1,33 a 1,36 milioni di metri cubi d’acqua. La situazione generale nei paesi ostaggio della siccità resta preoccupante.

Restrizioni

Nei paesi poco è cambiato, a Tancau l’acqua non è potabile, mentre a Loceri continua la processione delle autobotti. Problemi di approvvigionamento idrico anche a Baunei a causa di perdite lungo la condotta che da Villagrande porta l’acqua al centro montano. Problemi che hanno spinto il sindaco Stefano Monni a scrivere nuovamente un lettera ad Abbanoa, proponendo il ripristino della pista sterrata che fino a qualche anno fa affiancava la condotta, consentendo ai mezzi degli operai della stessa Abbanoa di controllare in breve tempo la condotta in tutta la sua lunghezza. «Chiediamo ad Abbanoa di attivarsi senza indugio affinché venga immediatamente ripristinata la pista - scrive Monni - e chiedo di effettuare una successiva e continua azione di manutenzione che possa contenere il più possibile i casi di rottura della condotta, ormai molto vetusta». (ro. se., gm.p.)

