Il 98,8% della Sardegna non è «area idonea» 

“Su Professori de is perdas beccias ", «il professore delle pietre antiche», il più insigne degli archeologi sardi, il Sardus Pate r Giovanni Lilliu, amava ripeterlo: «La civiltà nuragica e il paesaggio sardo sono un “unicum”». Detto, fatto. La sua tesi, confortata da una vita di studi e ricerche, scavi e intuizioni illuminate, è la chiave di salvezza dell’Isola.

Sentenza storica

A sancirlo fu il 23 ottobre del 2020 una sentenza del Tar Sardegna scolpita negli annali del diritto. Una società energetica, la Edison, voleva deturpare a colpi di ciclopiche pale eoliche i promontori di Florinas, tra la valle dei Nuraghi e la Basilica di Saccargia. La proposta fu bocciata senza appello un po’ da tutti. Non si diedero per vinti e bussarono in Piazza del Carmine, sede del Tar Sardegna.

La resa dei conti

Il ricorso fu da resa dei conti. L’accusa rivolta dai signori del vento alla Regione sarda era sintetica ma esaustiva: « le aree astrattamente idonee all’allocazione di parchi eolici costituiti da aerogeneratori di grande taglia (altezza al mozzo oltre i 51 m. – diametro del rotore oltre i 51 m.) si riducono drasticamente, finendo per ricoprire solo l’1,2% di tutto il territorio regionale (283 kmq su un totale di 24.083 kmq.) ». In pratica, il 98,8% del territorio sardo risultava “vietato” alla realizzazione di centrali eoliche. Quell’ unicum di nuragica memoria era diventato una percentuale rilevante di territorio tutelato, tanto da mandare su tutte le furie i Signori del vento. Il Tar Sardegna non si è scomposto, nemmeno davanti a cotanti avvocati schierati dalle multinazionali. L’esito del processo fu devastante per gli “affettatori” del vento di Sardegna.

«Arretra» la speculazione

Il Tar sentenziò: «La censura dei ricorrenti, (la società Edison) non può essere condivisa ». Le motivazioni dei Giudici amministrativi sono una “ lectio magistralis ” sui valori costituzionali: « Il favor del legislatore per la collocazione di impianti di energie rinnovabili (con principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili), arretra quando sussistano, in concreto, importanti elementi, come in questo caso, di natura paesaggistico-archeologica da preservare, ove la problematica, in particolare, della tutela archeologica dei “beni di prossimità” assume valore prevalente ed assorbente ».

Supremazia dei valori

Il verbo è esplicito: la massima diffusione degli impianti eolici «arretra» dinanzi all’incedere di valenze paesaggistiche e archeologiche. Una preminenza archeologico-paesaggistica che per i Giudici assume un «valore prevalente e assorbente».

Pietra miliare

Una pietra miliare sul piano del diritto, per una sentenza passata in giudicato, che erige due pilastri fondamentali: 1) i vincoli archeologici e paesaggistici sono vigenti e cogenti; 2) la supremazia e la preminenza di questi valori e beni è tutelata sul piano costituzionale da norme statutarie e sentenze della massima Corte. Sono i Giudici del Tar a ricordarlo: « La stessa Corte Costituzionale ammette “eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell’ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse” (sentenza n. 224/2012) ».

Tutela Costituzionale

I Magistrati amministrativi fanno rilevare come lo spirito di “maggior tutela” proposto dalle Regioni, in questo caso la Sardegna, sia ispirato alla tutela di altri interessi costituzionalmente salvaguardati. Dinanzi al dato del 98,8% delle «aree non idonee», indicate come tali dalla Regione, e risultanti dal combinato disposto di tutti i vincoli “pregnanti” sia sul piano paesaggistico, ambientale e archeologico, sono i Giudici a smontare le contestazioni degli speculatori di turno che puntano a trasformare la Sardegna in una terra di conquista. Scrivono le “Toghe” di Piazza del Carmine: «La contestata “eccessiva ampiezza” delle aree considerate non idonee, ritenuta irragionevole ed eccessiva, in quanto impedirebbe la realizzabilità di impianti eolici, risulta, invece, congrua se valutata, come deve essere, in sede di “secondo controllo-valutazione”, in sede con la Via, in riferimento alla fattispecie concreta».

Avvisati

Per i Giudici quella definizione di «aree non idonee» altro non è che un preannuncio di “vincoli” inviolabili da esaminare e far valere in fase di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora i "signori del vento” dovessero insistere sulla volontà di realizzare in quell’area inidonea. Insomma, gli “affettatori” del vento sardo con quella indicazione di “inidoneità” sarebbero avvisati. In questo quadro normativo in evoluzione è evidente, dunque, che non resta che perseguire la strada maestra: traslare i vincoli già acclarati, riscontrati e sentenziati in una norma puntuale e specifica in chiave urbanistica, per metterla al riparo da qualsiasi possibile e pretestuosa opposizione. Una norma urbanistica avrebbe un carattere immediato, urgente e permanente, salvando per sempre beni, valori e paesaggi della Sardegna.

