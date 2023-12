Il 7 aprile 1979 a Padova il “teorema Calogero” fece scattare le manette 

Padova. La mattina del 7 aprile 1979 un blitz delle forze dell’ordine scosse la tranquillità apparente di Padova e della sua storica università, portando dietro le sbarre docenti e assistenti, quasi tutti gravitanti nella facoltà di Scienze politiche, con capi d’accusa pesanti anche per quegli anni di piombo. Agli ordini del pubblico ministero Pietro Calogero, giunto a Padova dopo aver indagato a Treviso sulle trame nere e la pista neofascista veneta sulla strage di Piazza Fontana, i reparti speciali arrestarono Toni Negri, il suo assistente Luciano Ferrari Bravo e decine di esponenti della sinistra extraparlamentare locale come Oreste Scalzone, Franco Piperno, Emilio Vesce. Tutti accomunati dalla militanza nella cosiddetta “Autonomia operaia”, organizzazione extraparlamentare di sinistra fondata da Negri e altri.

Era una Padova “strana” quella che fece da culla all’autonomia, una città borghese, conservatrice, conformista, legata a grandi famiglie imprenditoriali e commerciali riunite in circoli chiusi. Il movimento degli autonomi nasce anch’esso da contesti “borghesi”, ma che volevano cambiare le cose fragorosamente. Toni Negri e gli altri docenti che si dicevano “ideologi” del movimento, si sono sempre definiti gli ispiratori, i filosofi del nuovo corso; in piazza c’erano gli allievi, quelli buoni, dialoganti, e quelli “duri” che aggredivano docenti, occupavano le aule, lanciavano le molotov. Calogero, con l’appoggio del procuratore capo Aldo Fais, non tardò a costruire una vasta indagine basata sul cosiddetto “Teorema” che prende il suo nome, e tirava un po’ le fila di tutto, sociologia deviata e conseguenze criminali. «Avevano detto - fu una delle sue rare dichiarazioni - che cercai di dimostrare che l’Autonomia Operaia Organizzata e le Brigate Rosse erano la stessa cosa. Io non l’ho mai detto, né pensato. Ho cercato di provare che tra queste due organizzazioni vi era un progetto strategico comune». L’inchiesta padovana seguì tuttavia anche l’ipotesi di un coinvolgimento diretto dell’Autonomia nelle azioni firmate Br, in particolare il delitto Moro. Ma i tronconi processuali rimasero distinti, e Negri venne condannato a 12 anni per partecipazione ad associazione sovversiva, a banda armata e concorso morale in una rapina in banca (ad Argelato, morì un carabiniere). Fu prosciolto dall’accusa di insurrezione armata.

