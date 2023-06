Il 50% degli incassi per la sicurezza: in arrivo nuovi dossi 

Pagare le multe allunga la vita. Ok, detta così, sembra di sentire l’ex ministro Padoa Schioppa quando diceva che «pagare le tasse è bellissimo», ed effettivamente era un po’ tanto. Premesso questo, l’articolo 208 del Codice della strada è tassativo: il 50% dei proventi delle contravvenzioni stradali dev’essere reinvestito in sicurezza. E Cagliari l’ha sempre fatto, al di là del colore politico della maggioranza in Municipio: certe furbizie, come addebitare sul capitolo di spesa “sicurezza stradale” uscite che con quel tema hanno poco a che fare, fortunatamente non le fa, contrariamente ad altri Comuni ben più grandi e considerati.

Cagliari ha un “global service”, cioè un appalto triennale che affida l’intera sicurezza stradale, la manutenzione delle strade e la segnaletica, attualmente finanziato con 19 milioni di euro. Da quei soldi, gentile quanto forzato contributo dei multati dalla Polizia locale, si traggono gli investimenti per scongiurare morti e feriti sull’asfalto comunale. Con quel denaro, ad esempio, sono state finanziate le due strisce pedonali rialzate che hanno posto fine alla strage o al ferimento grave di persone in viale Diaz, E poi, le multe finanziano tutte le manutenzioni, buche sull’asfalto comprese. Le multe restano sgradevoli, dunque. Ma si può azzardare che lo siano per metà. (l. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA