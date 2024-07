Il 5 per mille fa i conti con la crisi 

Grande cuore, piccolo reddito. Le famiglie sarde stanno familiarizzando sempre più con le donazioni del 5 per mille: hanno imparato a versare ogni anno una piccola parte del proprio reddito a favore di organizzazioni non profit, enti di ricerca, culturali, associazioni sportive dilettantistiche o rifugi per animali, ma stanno facendo i conti con la crisi che in questi anni ha ridotto le entrate annuali e, proporzionalmente, anche la fetta da donare in beneficenza tramite la dichiarazione dei redditi..

L’ultimo bilancio dell’Agenzia delle entrate sulle volontà dei sardi ha registrato un aumento del numero delle donazioni, di pari passo anche alla crescita degli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio. A calare però è l’importo medio, trascinato verso il basso proprio dal minore gettito delle famiglie. Eppure il terzo settore sardo ha bisogno di risorse, ed ecco perché nell’Isola, in un solo anno, le richieste per entrare tra i beneficiari del 5 per mille sono salite del 10% con quasi 2.300 iscrizioni.

Tasche vuote

Insomma, non è tanto la quantità a mancare, quanto la qualità delle donazioni. «È indubbio, la generosità non manca, ma i sardi guadagnano di meno e possono quindi donare di meno», conferma Ugo Bressanello, presidente della fondazione “Domus De Luna”, realtà attiva nel sociale che da anni occupa stabilmente le prime posizioni in Italia come beneficiario di 5 per mille e che nonostante l’aumento dei versamenti incasserà decine di migliaia di euro in meno rispetto al 2023. «Le donazioni sono un canale importante ma non fondamentale per sovvenzionare l’associazione. Eppure ci ripromettiamo ogni anno di aumentare la promozione, così da incrementare anche la platea, ma il lavoro è così frenetico che non facciamo mai quanto vorremmo».

Fiducia e solidarietà

Tuttavia, l’associazione leader indiscussa del 5 per mille sardo è da anni la Onlus “Effetto Palla” di Oristano, in prima fila soprattutto contro il randagismo. Una realtà talmente solida da andare in controtendenza, salita al 180esimo posto in Italia con oltre 7.300 donatori.

«Noi abbiamo aumentato sia il numero delle donazioni che il loro importo complessivo», spiega la presidente Monica Pais, veterinaria, che da anni porta avanti un progetto diventato punto di riferimento nazionale, riuscendo a creare una rete di strutture veterinarie e volontari che si occupa di curare gli animali in difficoltà. «Il successo nelle preferenze del 5 per mille non è tanto il frutto di una campagna promozionale a tappeto, ma di una fiducia che siamo riusciti a conquistare grazie al duro lavoro e ai risultati ottenuti. Siamo un’associazione trasparente che giustifica ogni euro che entra nelle casse per raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo».

Una semplice firma sulla dichiarazione dei redditi si trasforma così in progetti concreti. Sempre più ambiziosi: «Il nostro lavoro è apprezzato a tal punto che siamo riusciti ad accreditarci davanti ai Comuni dell’Isola come operatori autorevoli nella lotta al randagismo», conclude Pais. «Un risultato che conferma quanto il 5 per mille possa essere un gesto tangibile per la comunità».

