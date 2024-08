Il 5 per mille alle famiglie bisognose 

Il 5 per mille dell’Irpef che i contribuenti hanno scelto di destinare al Municipio andrà a sostegno delle famiglie bisognose. Questa la decisione della Giunta. «Nel quadro degli interventi che il Comune assicura a favore delle famiglie bisognose, intendiamo costituire un fondo da destinare a iniziative volte a fronteggiare situazioni di emergenza sociale - precisa il sindaco, Massimiliano Sanna - Il fondo può essere utile per intervenire in ambito sanitario a beneficio delle famiglie che soprattutto in questo momento hanno particolare difficoltà a soddisfare le proprie necessità. Sarà il Comune a valutare le richieste ed erogare i contributi finalizzati al pagamento, a titolo di rimborso, di spese mediche, visite specialistiche e/o accertamenti sanitari».

«La quota del 5 per mille dell’Irpef 2022 destinata al Comune è di 7.115 euro – sottolinea l’assessore ai Servizi sociali, Carmen Murru – Non appena ci è stata comunicata l’entità delle risorse ci siamo attivati per la costituzione del fondo che i servizi sociali utilizzeranno per fronteggiare situazioni di emergenza». ( m. g. )

