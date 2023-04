«Il “5 per mille” al Comune per i giardini e le scuole» 

«Destina il 5 per mille al tuo Comune», è l’appello dell’assessore all’ambiente e ai lavori pubblici, Walter Caredda, che chiede ai propri concittadini un contributo, durante la compilazione della dichiarazione dei redditi, per sostenere l’amministrazione e in particolare il proprio assessorato.

Le somme, come è già successo negli anni scorsi, verranno infatti utilizzate per realizzare aree verdi attrezzate e fruibili alla cittadinanza sia del centro urbano sia della borgata di Sant’Isidoro. L’obiettivo è soprattutto quello di riuscire ad acquistare altri giochi da installare nei parchi comunali e nelle scuole. In particolare, con le precedenti donazioni sono stati comperati giochi inclusivi, installati poi nel nuovo parchetto di via Baunei.

«Facciamo ricorso al 5 per mille dell’Irpef per supportare le iniziative che la nostra amministrazione ha in programma e vuole portare avanti. Oltre a quelli già posizionati, ora sono in arrivo altri giochi che verranno redistribuiti nei polmoni verdi che abbiamo rigenerato e riqualificato in questi anni», afferma l’assessore, «mi sembra questo un buon modo per far collaborare l’amministrazione con i cittadini, che sono sempre partecipi di quello che accade nel nostro Comune, ma così si sentono più responsabili dei beni e degli spazi comuni, avendone maggiore riguardo».

Anche coloro che non sono tenuti a compilare la dichiarazione dei redditi, ma ricevono il modello unico, possono scegliere di destinare il 5 per mille al Comune di Quartucciu.