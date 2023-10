Il 5 novembre  l’ultima messa di don Serra 

La data è fissata. Don Onofrio Serra celebrerà domenica 5 novembre alle 17.30 la messa con cui ringrazierà i fedeli. Sabato 11 alle 19 è prevista la prima messa del nuovo parroco, don Sergio Manunza, con la partecipazione dell’arcivescovo, monsignor Giuseppe Baturi. Al termine in entrambi i casi sarà offerto un rinfresco, preparato dai volontari della comunità parrocchiale.

Per don Onofrio si chiude un capitolo importante. A 84 anni e dopo 56 anni da parroco andrà in pensione: «Qui sono stato accolto benissimo, Sestu è il paese in cui sono nato. Sono felice e sereno, resterò disponibile per il nuovo parroco come collaboratore e andrò sempre a trovare chi lo vorrà». Anche don Sergio Manunza è sestese e arriva a Sestu dopo essere stato parroco a Monserrato. «Ringrazio la bella comunità del Santissimo Redentore per tutto quello che mi ha dato in questi 24 anni", ha detto, «offro la mia disponibilità alla nuova comunità dove sono stato invitato, ringraziando monsignor Baturi per la fiducia accordatami».

