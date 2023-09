Il 49% di Moby passa al gruppo Msc 

Per Moby non c’è niente di nuovo, perché l’accordo per il riassetto e il rilancio della compagnia era già stato formalizzato il 24 marzo del 2022. Ma il gruppo Aponte, proprietario di Msc, di Moby ha acquisito il 49 per cento, con un investimento di circa 150 milioni. Ben più di una partecipazione di minoranza finalizzata al risanamento di Moby, inizialmente fissata nel 25 per cento.

Ieri all’ora di pranzo le agenzie economiche hanno dato per conclusa la scalata di Aponte, il cui gruppo ha sede a Ginevra, con core business sul florido mercato delle crociere. Il re delle crociere ora possiede la metà della compagnia di navigazione che, di fatto, sta salvando da conseguenze decisamente pesanti.

L’ingresso

Attraverso la sua controllata lussemburghese Sas Shipping Agencies Services Sarl, Msc ha formalizzato l'ingresso nel capitale di Moby con il 49% a conclusione dell'accordo di ricapitalizzazione annunciato nella primavera del 2022.

È quanto anticipato dal portale specializzato Shipping Italy che precisa come la controllata del gruppo Msc, nell'ambito dell'operazione di salvataggio di Moby, abbia versato 82 milioni destinati al saldo e stralcio con Tirrenia in amministrazione straordinaria e ulteriori 68 milioni per entrare nel capitale con il pacchetto del 49%. Il restante 51% è nelle mani di Vincenzo Onorato.

A novembre il Tribunale di Milano aveva omologato il concordato preventivo di Moby e per la controllata Cin aprendo così alla ristrutturazione finanziaria di un debito per circa 650 milioni di euro. Adesso la svolta, con il nuovo ingresso nella proprietà.

La compagnia

Tuttavia Moby fa sapere che tutto era già scritto.

«Niente di nuovo. L’ingresso di Msc nel capitale sociale del Gruppo Moby si è concluso già mesi fa nei tempi e nelle modalità previste dal piano di ristrutturazione. Dopo l’ingresso in flotta della Moby Fantasy è in arrivo anche la Moby Legacy». La speranza è che per i sardi migliorino servizi, tariffe e percorrenza.

