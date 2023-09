Il 42% dei sardi ha un libro sul comodino  

Il 42 per cento dei sardi ha un libro da leggere sul comodino, eppure l’editoria sarda è in difficoltà e i dati di vendita non sono confortanti. «C’è una contrazione dell’offerta, – conferma Simonetta Castia la presidente dell’Associazione editori sardi – le vendite diminuiscono e ovviamente l’editoria regionale adotta azioni di cautela. Un peccato, perché la Sardegna ha visto fiorire tante iniziative e le microimprese fanno grossi sacrifici per raccontare l’Isola». La bibliodiversità sarà al centro della IV edizione del Forum nazionale sull’editoria regionale “Tutti i libri del mondo” in programma oggi e domani. Un evento che riunisce ad Alghero operatori del settore italiani ed esteri, organizzato come sempre dall’Associazione nazionale degli editori indipendenti Adei e dall’Aes, l’Associazione editori sardi e che si articola in due giornate tra l’hotel Catalunya e a lla Fondazione Alghero.

Mostra

Il Forum 2023 sarà incorniciato dalla mostra cartografica “Mediterranea. Carte. Isole. Confini”, visitabile fino al 27 settembre nella Torre di Sulis.Una occasione per puntare i riflettori sullo stato di salute del comparto e proporre soluzioni per l’editoria territoriale. «Serve l’aiuto delle istituzioni, – dice subito Simonetta Castia – basti pensare che gli editori ricevono dei contributi per l’abbattimento di spese da loro già sostenute e molti finiscono per essere tagliati fuori solo per aver stampato fuori dalla Sardegna, e sono tanti. Occorre essere più attenti alle richieste del settore, aiutare gli editori a raggiungere la domanda, con politiche di promozione del libro sardo legate alle scuole e con l’erogazione di contributi diretti a beneficio di tante aziende che sul territorio si promuovono a spese proprie .

Traduzioni

Sono la traduzione e l’internazionalizzazione i temi scelti. « Fin dalla sua nascita – sostiene Andrea Palombi, presidente dell’Associazione editori indipendenti - la nostra associazione ha difeso a tutti i livelli il valore della differenza nella produzione culturale, elemento centrale per garantire il pluralismo editoriale e quindi anche culturale. Per questo crediamo nel ruolo che gli editori regionali possono ricoprire per lo stretto rapporto che hanno con il territorio e dunque per la funzione fondamentale che possono svolgere nella promozione della lettura» . Oggi la prima giornata del Forum, dalle 17,30 al Catalunya, sarà aperta dall’intervento di Simonetta Castia ( Quale futuro per il libro nelle regioni. Azioni positive e buone pratiche ), cui seguiranno la vicepresidente Adei Della Passarelli ( Sostenere la traduzione della produzione italiana all’estero: gli impegni di Adei ), il consigliere Adei delegato alle politiche regionali Alberto D’Angelo ( Adei le Associazione regionali e ditori.Una strada comune in nome della bibliodiversità ), Sara Speciani, direttore generale di Book Pride ( Book Pride e le Associazioni regionali ditori: un binomio possibile ), Francesca Segato dell’editrice Camelozampa ( Libri italiani in traduzione: opportunità e sfide nell’esperienza di una casa editrice indipendente per ragazzi ) e gli ospiti stranieri: Barbara Pregelj della casa Malinc di Lubiana ( La traducción como una herramienta para agrandar las lenguas con número reducido de hablantes ) e Manuel de Jesus Romero con Marian Val dell’Associazione editori della regione valenciana ( Les editorials valencianes i el mercat internacional ). Livio Muci, dell’editrice Muci, concluderà la serata con uno sguardo all’editoria balcanica.Domani dalle 9.30, alla Fondazione Alghero, il workshop cui si aggiungeranno Mauro Grabuglia (Edì Marca), Alessandro Polidoro (Associazione campana editori), Elena Costa (editori abruzzesi) e Salvatore Granata, Associazione siciliana editori).

