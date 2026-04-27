«Il 41 bis è inaccettabile»  

«Cerchiamo un’interlocuzione seria, non vogliamo l’etichetta di isola carcere che la Sardegna continua a rigettare». Con queste parole la presidente della Regione, Alessandra Todde, ha sintetizzato il senso della visita istituzionale al carcere di Badu ’e Carros, ieri pomeriggio, insieme al sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu. Un sopralluogo durato due ore, che riaccende i riflettori sul futuro della struttura, tra lavori in corso, l’ipotesi esclusività del 41 bis e il timore di perdere l’identità di casa circondariale, aperta al territorio e orientata alla rieducazione.

Dopo la visita

«Ho avuto la possibilità visitare il carcere e l’avanzamento dei lavori. La preoccupazione è tanta, bisogna favorire l’interlocuzione seria con le istituzioni - ha detto Todde - è quello che chiederò al Ministro e ovviamente al Dipartimento. Nessuno si vuole sottrarre alle responsabilità. Il problema - prosegue - non sono i sei detenuti 41 bis che dal 2020 sono ospitati a Badu ’e Carros, ma perdere quello status di casa circondariale, la connessione che il carcere ha oggi con le associazioni, il volontariato e tutto quello che nella città si è costruito».

Un tema caro anche alla Garante dei detenuti Giovanna Serra: «Preoccupa il circondariale, il trasferimento dei detenuti aggrava il sovraffollamento di altri istituti e complica il rapporto dei familiari». La visita per la Todde è stata proficua: «Oggi per me era importante acquisire consapevolezza per avere una discussione schietta rispetto a una direzione che sembra non voler cambiare. Ci spaventa il fatto dell’esclusività, avere tre carceri in Sardegna che potrebbero essere dedicate a questo scopo e soprattutto avere ancora la Sardegna vista come un’isola carcere, un deposito di problemi della nazione solo per la sua condizione insulare, non lo possiamo accettare».

La risposta al minitro

Su un possibile cambio di linea del ministro Carlo Nordio, la presidente della Regione ha aggiunto: «Ho potuto appurare che ci sono posizioni distinte nella maggioranza di Governo, molti politici sardi sono contrari all’esclusività del 41 bis. Il nostro tema è assumerci le responsabilità in un’ottica di leale collaborazione, non accettiamo imposizione di alcuni che pensano di scaricare sulla Sardegna solo problemi».

La Todde ha riferito che all’interno i lavori sono ancora tanti e non c’è una data di chiusura.

La speranza del sindaco

Emiliano Fenu è fiducioso: «La risposta del ministro Nordio in realtà è stata scritta prima che accadessero alcune cose al ministero, tra le quali le dimissioni del sottosegretario. Quindi in realtà, ci auguriamo che ci sia un ragionamento diverso dopo le ultime vicende politiche. Vogliamo un carcere vivo, in rapporto costante con la città. Oggi sono tante le associazioni che ogni giorno varcano queste soglie per dare un sostegno reale ai pochi detenuti che sono rimasti e attuare quello che ci dice la Costituzione, cioè la riabilitazione».

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