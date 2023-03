Il 360GG verso la salvezza 

Il 360 GG Monastir conquista tre punti fondamentali per la corsa salvezza. Nella ventiquattresima giornata di Serie A i bianconeri battono 5-3 la Nuova Comauto Pistoia e tengono aperti i giochi per la permanenza nel massimo campionato italiano. Al PalaDante di Sestu, sono Araça, Cianchi, Arzu e la doppietta di Quintairos a firmare il successo che condanna i toscani.

La Nuova Comauto Pistoia aveva chiuso il primo tempo avanti 1-0 con un gol arrivato sul finale di frazione. Gli ospiti avevano avuto la prima chance già in avvio, con Timm bravo a opporsi su Belloni. Risponde Dani Chino che colpisce anche il palo dopo la parata di Weber. Lo stesso portiere del Pistoia risponde “presente” anche sulla deviazione ravvicinata di Cianchi. Dani Chino e Quintairos provano senza successo a sbloccare il match, mentre Bebetinho dall'altra parte colpisce la traversa. Sul finale di tempo arriva il gol di Marc Galindo che porta avanti la Nuova Comauto Pistoia a 53 secondi dal ritorno negli spogliatoi.

Il secondo tempo è dominato dal 360 GG Monastir. Bastano 70 secondi ad Araça per impattare sull'1-1 e segnare il suo primo gol in Serie A. Replica al 4' Cianchi sul tiro di Quintairos. All'8' allunga Arzu con un sinistro dalla distanza che sorprendere Weber. La Nuova Comauto Pistoia prova a rientrare col portiere di movimento, ma Quintairos punisce due volte, portando il punteggio sul 5-1. Nel finale, i toscani provano a rientrare con Javi Roni e Ugas, quando però è troppo tardi. Fa festa il 360 GG Monastir, che sale a quota 23 punti, a due lunghezze di distanza dai playout.

Soddisfatto a fine partita l'allenatore del 360 GG Monastir Diego Podda: «Il risultato di oggi è frutto del lavoro settimanale. «Abbiamo qualche speranza in più: la distanza non è tantissima e mancano sei partite, una più difficile dell’altra, ma i progressi sono evidenti».

