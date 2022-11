Il 360gg torna a sorridere  

A Pistoia il 360GG Monastir ritrova il sorriso e i tre punti nella nona giornata di Serie A. Dopo quattro sconfitte consecutive, i bianconeri sono riusciti ad imporsi per 2-1 sul campo della Nuova Comauto Pistoia grazie ai gol di Dani Chino e Davide Moura.

La partita

La prima occasione è per la squadra di Diego Podda, col salvataggio di Berti sulla conclusione di Quintairos a portiere battuto. La rete arriva al 5’ con Dani Chino che riceve sulla destra, si accentra e col suo mancino fulmina Weber per l’1-0. Timm, nuovamente a disposizione e titolare, risponde presente sui tentativi dei padroni di casa, mentre il collega Weber evita il raddoppio di Murga. Il risultato torna in equilibrio a un minuto e mezzo dalla fine del primo tempo quando Murillo Miani pareggia con una conclusione dalla distanza. Diverse le occasioni a inizio ripresa, non sfruttate da Pistoia e 360GG. È Moura a riportare avanti la squadra di Diego Podda all’8’ del secondo tempo: il portoghese, su schema da calcio d’angolo, trova il jolly quasi da centrocampo insaccando alle spalle del portiere dei toscani. Inevitabile l’assedio finale della Nuova Comauto Pistoia, che colpisce quattro pali anche col portiere di movimento. Al suono della sirena finale il 360GG Monastir può festeggiare il ritorno alla vittoria che consente ai bianconeri di respirare e salire a quota 12 punti in classifica.

Il commento

Può sorridere anche Diego Podda a fine match: «Abbiamo sfruttato bene le occasioni che abbiamo avuto», dice l’allenatore del 360GG al termine della gara, «i particolari questa volta ci hanno premiato. Per squadre come la nostra e il Pistoia ci sarà da soffrire in tutte le partite. Ma forse così è anche più bello». Il 360GG Monastir tornerà in campo sabato a Sestu per il match casalingo contro i campioni d’Italia in carica dell’Italservice Pesaro.