Il 360gg blocca il pescara 

Buon punto per il 360 GG Monastir che ferma sul 2-2 il Pescara, quarta forza del campionato, nella ventesima giornata di Serie A. La squadra di Diego Podda torna a muovere la classifica, trovando il secondo risultato utile consecutivo in casa.

La partita

A Sestu ci prova subito Murga a impegnare Mammarella. Il portiere della Nazionale nega il gol anche ad Araça e Murroni. All’8’ 360 GG vicino al vantaggio con la traversa colpita dal tiro deviato di Araça, mentre Mammarella manda sul palo il sinistro di Dani Chino. Anche il Pescara si fa vedere in avanti con Wellington e il palo di Micheletto. Al 13’ arriva il primo gol dell’incontro con Lorenzo Etzi, che finalizza alla perfezione l’azione corale dei bianconeri vincendo un rimpallo in area di rigore e siglando l’1-0. Mammarella nega il raddoppio a Murga, mentre al 15’ il Pescara pareggia. Su schema da calcio d’angolo, André Ferreira segna l’1-1 mandando le squadre a riposo in parità.

Secondo tempo

Dopo l’intervallo è il 360 GG a iniziare forte con Etzi, che ha due occasioni per siglare la doppietta e riportare avanti i bianconeri. Al 10’ però il Pescara va avanti ancora con André Ferreira e ancora su azione da corner con un colpo di tacco. Il vantaggio abruzzese dura poco: al 13’, su assist di Dani Chino, è Dani Martin a pareggiare la partita con il suo primo gol in Italia. Negli ultimi sette minuti entrambe le squadre provano a vincerla, ma non basta. Finisce 2-2, con il 360 GG Monastir che guadagna un punto prezioso nella corsa salvezza.

Il commento

«Questo punto ce lo portiamo a casa ben stretto», dice il portiere Joao Timm a fine partita, «venivamo da una buona prestazione e il pareggio è molto importante per raggiungere il nostro obiettivo a fine stagione, ci dà tanta fiducia. Il 360 GG Monastir merita di restare in Serie A».