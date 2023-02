Il 360 Gg sfiora l’impresa a Napoli 

Il 360 GG Monastir sfiora l’impresa a Napoli, cedendo solo negli ultimi dieci minuti alla capolista del massimo campionato. Nella ventunesima giornata di Serie A i campani battono 3-1 i bianconeri, autori di una grande prova e capaci di tenere bloccata sullo 0-0 per oltre mezz’ora la prima in classifica.

Parte forte il Napoli che colpisce il palo con Fortino dopo una parata di Timm che si ripete anche al 12’. Ci prova Etzi per gli ospiti, ma il giocatore fresco di convocazione in Nazionale manda al lato. Timm si oppone anche a Perugino, mentre De Gennaro nega il vantaggio a Quintairos. Al 5’ della ripresa l’occasione migliore per il 360 GG con Moura che solo davanti al portiere dei campani conclude fuori. Timm invece è fenomenale su Fortino, così come la difesa della squadra di Diego Podda per tenere bloccata sullo 0-0 la prima della classe, anche grazie al salvataggio di Murga sulla linea.

I gol

Il Napoli riesce sfondare il muro del 360 GG al 12’ del secondo tempo con un diagonale imparabile di Borruto. Sul calcio d’inizio seguente i padroni di casa pressano e sulla riconquista del pallone c’è il fallo di Timm in uscita su Salas per il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Fortino che non sbaglia e raddoppia. Cala il tris al 14’ Perugino, servito da Rafinha dopo un’ottima uscita dal pressing del Napoli. Diego Podda si gioca la carta del portiere di movimento che porta al gol di Dani Martin al 15’. Nel finale però non arriva la scintilla per ritornare in gara: il 360 GG Monastir torna in Sardegna sconfitto. Ora la zona playout è distante 4 punti. «Dispiace perché abbiamo avuto l’occasione per passare in vantaggio», dice il tecnico Diego Podda a fine gara, «conosciamo bene la nostra situazione, faremo di tutto per migliorare la nostra classifica», conclude l’allenatore dei bianconeri.