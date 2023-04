Il 360 GG perde ma resta nei playout 

Ripresa di campionato amara per il 360 GG Monastir, battuto 5-2 sul campo dal Ciampino Aniene. La squadra di Podda conserva tuttavia il quart’ultimo posto in zona playout a tre giornate dalla fine della stagione regolare di Serie A. Non sono bastate le reti di Inaki Munoz e Dani Martin ai bianconeri per strappare punti nella trasferta del PalaTarquini.

La partita

Il 360 GG aveva iniziato bene con Moura che colpisce l’esterno della rete e successivamente non trova la porta dopo un’azione personale di Quintairos. Il Ciampino però trova il vantaggio a tre minuti dalla fine del primo tempo con Portuga. La reazione sarda non si fa attendere, ma un doppio palo nega il pari prima a Dani Chino e poi sulla ribattuta a Dani Martin. A venti secondi dall’intervallo un’ulteriore beffa per la squadra di Podda, che perde Timm per una respinta in anticipo su Joao Salla giudicata da rigore e da rosso dagli arbitri. Tra i pali entra Cara, che para il penalty a Portuga. A soli 6 secondi dal riposo arriva comunque il 2-0 del Ciampino con Liberti. A inizio ripresa i padroni di casa dilagano con Portuga e Joao Sala già nei primi tre minuti. Il 360 GG accorcia immediatamente con Inaki Munoz e prova a rientrare con Dani Martin al 12’. A chiudere definitivamente i conti però è il colpo di testa di Thorp al 15’ per il definitivo 5-2.

La classifica

A sole tre giornate dal termine, il 360 GG Monastir conserva il quart’ultimo posto e la zona playout, anche grazie alla sconfitta del Petrarca contro la Meta Catania. La squadra di Podda tornerà in campo domani contro la Came Dosson. Calcio d’inizio a Sestu alle ore 15.