Il 360 GG Monastir retrocede Il Domus Chia supera il turno  

Il 360 GG Monastir saluta la Serie A. Fatale il playout contro l’Italservice Pesaro che condanna la squadra di Diego Podda alla retrocessione in A2 Élite. Dopo il 4-3 subito a Sestu nel match d’andata, i bianconeri erano chiamati alla rimonta, ma alla Virtifrigo Arena di Pesaro sono stati i marchigiani a imporsi per 4-1 e festeggiare la salvezza.

Era stato il 360 GG a partire forte, al 10’ però il gol di Diego Pires indirizza anche il match di ritorno in favore del Pesaro. Provano a rispondere Timm e Moura con un destro alto. Lo stesso Timm nega il raddoppio a Joao Miguel. Il secondo tempo si apre con una doppia occasione per Araça, fermato da Putano. Al 7’ della ripresa il raddoppio dell’Italservice con Dalcin indirizza il playout, costringendo Diego Podda a rischiare il tutto per tutto col portiere di movimento. Murilo Schiochet sfiora il tris colpendo la traversa. Il 3-0 arriva al 10’ con Tonidandel. Poco dopo Araça fa i conti con la traversa, mentre al 16’ cala il poker Mauro Canal. A trentaquattro secondi dalla fine arriva il gol di Dani Martin (4-1).

Il Domus Chia si qualifica all’ultimo atto dei playoff nazionali di Serie C1. La squadra di Luca Catta ha superato il Genzano. Dopo il 7-4 dell’andata, è arrivato il successo per 6-4 a Domus de Maria firmato dalle doppiette di Mantari e Murgia e i gol di Ganzo Ribas e Pireddu. Il prossimo turno sarà contro il Torremaggiore, che ha superato il triangolare con Futsal Barletta e Lisciani Teramo grazie alla differenza reti: decisiva la vittoria a tavolino per 6-0 in Abruzzo per passare il turno.

Femminile

Si chiude la stagione della Jasnagora, sconfitta 7-2 dall’Atletico Foligno nel ritorno del terzo turno dei playoff di A2. La squadra di Alejandra Argento avrebbe dovuto ribaltare il 3-1 dell’andata per qualificarsi alla final four per la Serie A. Le reti di Ogara e Pisa non sono bastate alle rossoblù, che hanno cercato l’impresa col portiere di movimento. Nei playoff di C, il Monastir perde il ritorno contro Eventi Futsal per 7-4 e viene eliminata dalla corsa promozione.