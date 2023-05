Il 360 GG conquista i playout 

Il 360 GG Monastir vince ad Avellino e conquista i playout. L’ultima giornata del campionato di Serie A regala buone notizie alla squadra di Diego Podda, che doveva battere la Sandro Abate in trasferta e sperare in una mancata vittoria dell’Italservice Pesaro a Padova per andare allo spareggio-salvezza. Alla fine così è stato: i bianconeri si sono imposti senza problemi in Campania per 6-2, mentre il Petrarca ha battuto 3-1 in rimonta il Pesaro.

La partita

Ad Avellino, la squadra di Podda parte forte per mettere sui binari giusti la gara. Sblocca il match al 4’ Inaki Munoz sugli sviluppi del corner battuto da Dani Chino. Lo spagnolo raddoppia al 6’ dopo un recupero a metà campo, mentre al 9’ è Quintairos ad approfittare di un errore in fase di impostazione della Sandro Abate per segnare il 3-0. Al 15’ è tripletta per Inaki Munoz, che con un colpo di tacco firma il 4-0. A 30 secondi dall’intervallo Cianchi allunga sul 5-0, mentre Gui accorcia pochi istanti dopo. Il secondo tempo ha poco altro da dire. Gui segna ancora per i padroni di casa all’11’, al 17’ chiude i conti Arzu col definitivo 6-2.

Playout

A fine partita, la squadra isolana deve solo guardare il risultato dell’Italservice Pesaro per sperare nel playout. La formazione di Colini passa in vantaggio a Padova, ma sul finale viene raggiunta e rimontata dal Petrarca sul 3-1. Un risultato che evita la retrocessione diretta in A2 élite del 360 GG. Sarà decisivo lo spareggio contro l’Italservice per la salvezza: andata il 20 maggio a Sestu, ritorno il 27 a Pesaro.