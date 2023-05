Il 360 GG beffato nel finale la salvezza passa da Pesaro  

A prescindere da quale sarà la categoria del prossimo anno, la società pensa già al futuro e al progetto che vedrà coinvolti ancora di più calcio a 5 e calcio: «Chiudiamo il cerchio iniziato lo scorso luglio», spiega il presidente Marco Carboni, «calcio e calcio a 5 saranno un’unica famiglia, con la società che si chiamerà solo Monastir, mentre il 360 GG resterà come sponsor. Ci saranno nuovi investitori per cercare con la prima squadra di calcio di ritornare subito in Eccellenza. Proveremo a fare un ulteriore salto di qualità nel settore giovanile, coinvolgendo i nostri ragazzi sia nel calcio sia nel calcio a 5», conclude il massimo dirigente della società.

Il 360 GG Monastir perde la gara d’andata del playout per restare nella Serie A di calcio a 5 contro l’Italservice Pesaro, ma il 4-3 lascia tutto aperto in vista del ritorno. A Sestu sono stati i marchigiani a imporsi grazie a un gol di de Oliveira segnato nel finale di gara. Il Pesaro si era portato sul doppio vantaggio a inizio primo tempo con Dalcin e Joao Miguel.

La squadra di Podda ha accorciato con Inaki al 10’ in superiorità numerica e pareggiato i conti con Etzi al 3’ della ripresa. Un minuto dopo il 3-2 ospite con Schiochet, ma un tiro deviato di Arzu ha riportato ancora in parità la sfida. A poco più di due minuti dalla sirena è stato de Oliveira a siglare il gol del definitivo 4-3. Il risultato lascia ancora tutto in discussione per il match di ritorno di sabato: il 360 GG dovrà vincere a Pesaro con due reti di scarto per mantenere la Serie A.

Progetto Monastir

Serie C1

Nel mentre il Domus Chia vince la gara d’andata dei playoff di C1 nazionale che mettono in palio la promozione in Serie B. La squadra di Catta si è imposta per 7-4 sul campo del Genzano e ora attende venerdì la sfida di ritorno in Sardegna. Giocherà ancora nella C1 regionale l’Oristanese, che ha battuto 6-5 il Parco Cross Città di Serrenti nel playout per mantenere la categoria.

Femminile

La Jasnagora perde 3-1 il match d’andata del terzo turno dei playoff di A2 femminile contro l’Atletico Foligno. Sotto 3-0, la squadra di Alejandra Argento è riuscita ad accorciare le distanze solo nel finale con Dimaria. Domenica il ritorno in trasferta sarà decisivo per la qualificazione alla final four e inseguire la promozione in Serie A.

