Il 3-0 a Tempio firmato Esposito-Suazo 

Tolte le prime tre partite negli anni Settanta, fra Serie A e Coppa Italia, per il resto Cagliari e Ternana si sono affrontate in Sardegna soltanto in Serie B. Non solo a Cagliari: il 12 ottobre 2003 il 3-0 all'ottava giornata arrivò a Tempio, col Sant'Elia inutilizzabile per lavori.

Il trionfo

Al 18' splendido dribbling di Zola, cross preciso sul secondo palo ed Esposito col destro supera il futuro portiere rossoblù Brunner. Passano tre minuti ed è Suazo a raddoppiare, con un bel destro a giro da circa venticinque metri. Al 36' ci sarebbe pure la marcatura personale di Zola, su magistrale punizione che prende la traversa ed entra, ma né l'arbitro né l'assistente si accorgono che il pallone era del tutto dentro e all'epoca non c'era la tecnologia per assegnare il gol. Non crea comunque problemi al Cagliari di Ventura, che il 3-0 lo trova al 65' col secondo assist di Zola per Esposito lanciato in campo aperto. Nel finale espulsi Terni, Festa e Zampagna, gli ultimi due per reciproche scorrettezze.

Il bilancio

L'1-0 del 23 gennaio 2016 (gol di Di Gennaro) è l'ultimo precedente in casa: 7 successi su 11 incontri. La Ternana ha vinto solo nell'ultima giornata della Serie B 77-78 (1-2), 3 i pareggi tutti di fila e 1-1 fra il 2001 e il 2003.