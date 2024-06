Il 27enne non parla, il delitto resta ancora senza un movente 

Non sarebbe ancora riuscito a dare una spiegazione del folle gesto, tanto che 24 ore dopo l’uccisione della madre Maria Dolores Cannas, gli investigatori non avrebbero ancora compreso le cause del litigio tra la donna e il figlio, Andrea Tidu, ora formalmente accusato di omicidio aggravato e rinchiuso da domenica sera in cella a Uta. Il 27enne è sospettato di aver sferrato una coltellata alla madre, morta nella cucina della sua abitazione a Sinnai.

Domenica notte, dopo il fermo, il giovane - assistito dall’avvocato Roberto Zanda - si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al pubblico ministero Enrico Lussu. Chi l’ha incontrato nelle ore successive l’ha trovato ancora in uno stato confusionale. «Il mio assistito», ha detto il legale, «è molto provato ed è ancora sconvolto, ritengo che non abbia la capacità di intendere e volere». Questa mattina, Andrea Tidu si presenterà al cospetto del giudice Giorgio Altieri per la convalida e non è escluso che possa decidere di dare la sua versione dei fatti. «Non so se rilascerà dichiarazioni spontanee - precisa l'avvocato - Noi siamo pronti a presentare la richiesta per una perizia psichiatrica».

Nel frattempo le indagini proseguono con i carabinieri della Compagnia di Quartu e della Stazione di Sinnai che stanno interrogando i familiari. Ieri pomeriggio, poi, il medico legale Roberto Demontis ha eseguito l’autopsia che ha confermato la morte per accoltellamento: il coltello da cucina (con una lama larga circa tre centimetri) è entrato poco sotto la scapola e ha perforato il polmone, senza lasciare scampo alla donna.

