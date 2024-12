Il 27 l’ultima seduta di Consiglio 

È di nuovo tempo di Consiglio comunale a Villasor. L'assemblea si riunirà in seduta pubblica il 27 dicembre 2024, alle 17, nell’aula consiliare del Castello Siviller di via Baronale. La convocazione, firmata dal sindaco Massimo Pinna, prevede la discussione di otto temi diversi con tutti gli assessori e consiglieri. Tra i punti all’ordine del giorno ci sono la consueta risposta a interrogazioni dei consiglieri, la ratifica di una variazione urgente al bilancio di previsione 2024-2026 e l’approvazione del regolamento per l’addizionale comunale Irpef del 2025. Si discuterà anche del regolamento sui diritti del contribuente, della ricognizione delle partecipazioni pubbliche e della conferma delle aliquote Imu per il prossimo anno. Altri temi rilevanti includono il rinnovo della compagnia barracellare con l'eventuale conferma del capitano e il piano triennale per la valorizzazione e alienazione degli immobili comunali. La cittadinanza è invitata a partecipare alla seduta pubblica. (m. p.)

