«Il 25enne giustiziato dal vigile» 

Venezia. Un’esecuzione. Così gli inquirenti definiscono l’omicidio del 25enne Sergiu Tarna. È accusato di avergli sparato Riccardo Salvagno, 40 anni, agente della polizia locale in servizio da oltre tre anni, ora in carcere. I carabinieri lo hanno arrestato la notte dell’Epifania dopo una fuga di pochi giorni in Spagna, conclusa con un volo di ritorno in Italia da Madrid il 5 gennaio e un ultimo tentativo di nascondersi nei campi. Ma l’indagine non è finita: «Siamo assolutamente certi - dice il procuratore vicario di Venezia Stefano Ancillotto - che abbia partecipato almeno un’altra persona».

Arma scomparsa

Per gli inquirenti la sera del 30 dicembre Sergiu sarebbe stato caricato su un’auto e sequestrato da Salvagno e da eventuali complici. Era in un locale di Chirignago, dove era andato a bere qualcosa con alcuni amici dopo il suo lavoro da barman in un locale di Mestre. Ad attenderlo all’uscita avrebbe trovato i suoi aguzzini, che sotto minaccia lo avrebbero costretto a salire a bordo e così sarebbero partiti in direzione dei campi di Malcontenta. Per l’omicidio, commesso tra le 2 e le 3 di notte, Salvagno potrebbe aver usato la pistola d’ordinanza, che non è stata trovata nella sua abitazione. «Il colpo - ha osservato Ancillotto - è stato sparato in modo ravvicinato e il povero 25enne non ha avuto scampo, è morto sul colpo». Il corpo è stato trovato la mattina dopo da un passante, che ha lanciato l’allarme. Il vigile in quel momento si trovava già in Spagna, dove è fuggito poche ore dopo l’omicidio, raggiungendo alcuni conoscenti a Tenerife e poi a Madrid. La notte del 5 gennaio, mentre i carabinieri erano sulle sue tracce, avrebbe deciso di tornare in Italia. Ha telefonato al padre e si è fatto venire a prendere all’aeroporto, per poi fermarsi nei campi dove ha tentato un’ultima volta di darsi alla fuga. Quando ha capito di non avere scampo, con i militari che lo cercavano anche con i droni, è tornato a casa e lì è stato fermato. Per risalire a lui sono state fondamentali le quasi 200 ore di filmati delle telecamere di sorveglianza. Secondo alcuni testimoni Sergiu e Salvagno si conoscevano e avevano avuto alcuni contrasti. Non è chiaro quale fosse il loro rapporto, ma di recente erano stati visti discutere animatamente.

