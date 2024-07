Il 25 luglio il test col Como di Dossena 

Assemini. Secondo giorno di preparazione al “Crai Sport Center” di Assemini per il nuovo Cagliari di Nicola, sceso in campo due ore circa ieri mattina, prima col pallone poi limitandosi a un lavoro atletico. Praticamente tutti a disposizione dello staff tecnico. L’unico ad allenarsi a parte è stato il portiere Ciocci che prosegue nel suo programma di recupero, tra piscina e palestra, dopo l’intervento alla spalla subito ad aprile. Anche oggi è prevista una sola seduta, sempre al mattino. Il numero e l’intensità degli allenamenti sono destinati chiaramente a salire nei prossimi giorni.

Il programma

Definite, intanto, le tre amichevoli lontano dall’Isola, dopo il primo collaudo in programma ad Asseminello il 19 luglio con la Primavera (orario ancora da definire). Giovedì 25 i rossoblù scenderanno in campo alle 17 a Saint Vincent con il Como di Dossena, neo promosso in Serie A. Sempre in Val d’Aosta, ma alle 19, la sfida con il Catanzaro il 30 luglio. Prima di tornare in Sardegna l’ultima amichevole a Modena il 3 agosto alle 17, contro i padroni di casa. Seguirà il primo impegno ufficiale della stagione, in Coppa Italia, il 12 agosto alle 21.15 alla Domus, contro la vincente tra Carrarese e Catania (sfida in programma il 3 agosto). Sei giorni dopo sarà campionato, ancora in casa: alle 20.45 contro la Roma il debutto più atteso. (f.g.)

