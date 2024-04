Il 25 aprile in città tra corteo ed eventi 

Torna a Cagliari il corteo per le strade cittadine organizzato dal Comitato 25 aprile e l'Anpi di Cagliari nel giorno in cui si commemora la liberazione dell'Italia dal nazifascismo. La manifestazione prenderà avvio alle 9.30 in piazza Garibaldi per poi attraversare via Sonnino dove, come di consueto, si svolgerà la cerimonia istituzionale al monumento dei Caduti al Parco delle Rimembranze (dove sarà presente la commissaria Luisa Anna Marras) e si concluderà in piazza del Carmine con interventi dal palco e musica. Al corteo potrebbero partecipare anche gli attivisti del comitato sardo di solidarietà con la Palestina che su Facebook scrivono «contro guerra, genocidio e violenza di stato».

Gli eventi

In occasione della Festa della Liberazione, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente, così come proposto dal Ministro della Cultura. Alla #domenicalmuseo (12 giornate l’anno), quindi, anche nel 2024 si aggiunge la data a ingresso libero nei luoghi della cultura oggi. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura. Alle 21, invece, a Casa Saddi, Pirri prosegue la stagione "Aprile Resistente", con lo spettacolo del Crogiuolo "Il comandante Geppe", omaggio al partigiano sardo Nino Garau.

La Cgil

E oggi, in piazza del Carmine dalle 11 alle 13.30, la Cgil sarà come ogni anno impegnata nelle celebrazioni della Liberazione (il segretario Durante parteciperà al corteo cagliaritano) e poi nei primi banchetti allestiti. Obiettivo: raccogliere firme per i referendum su licenziamenti, contratti a termine e sicurezza promossi dalla Cgil nazionale.

