Il 2025 si apre con nuove assunzioni 

Anche l’ultimo scoglio è superato. Via libera al bilancio di previsione 2025-2027 entro i termini: niente esercizio provvisorio, né calcoli in dodicesimi. La maggioranza di Massimiliano Sanna chiude compatta il 2024, mettendo da parte malumori e divisioni e garantendo al documento contabile 15 voti favorevoli. «Già a partire da domani il Comune potrà garantire tutti i servizi essenziali e le voci di spesa», ha rimarcato soddisfatto l’assessore al Bilancio Luca Faedda. Anche se il risultato, che pur rappresenta una vittoria numerica, non dissolve le ombre sulla tenuta della coalizione e c’è chi scommette che i fuochi d’artificio siano solo rinviati.

Le assunzioni

Tra i numeri elencati dall’esponente dell’Esecutivo, spiccano le cinquanta assunzioni che nel corso del prossimo anno andranno a rafforzare la pianta organica del Municipio. «Proprio ieri erano in corso le prime assunzioni, in linea con il Piano» ha aggiunto Faedda. Per il resto, le società partecipate hanno occupato quasi per intero le due ore di discussione dell’ultima seduta.

Il dibattito

Si è arenato in commissione e non è arrivato all’attenzione dell’assemblea civica l’emendamento presentato dal Psd’Az che proponeva una variazione di bilancio di 50mila euro a favore della Fondazione Oristano. «Non l’abbiamo esaminata a fondo - ha spiegato il presidente della commissione Davide Tatti - ma la richiesta è stata l’occasione per ragionare sull’opportunità di dare gambe all’organismo che così com’è non riesce a dare quella svolta in termini culturali che le si chiede». Due critiche sono state mosse dai consiglieri di Alternativa sarda Progetto Sardegna, Maria Obinu e Umberto Marcoli: «La Fondazione continua a vivacchiare, siamo d’accordo che il Comune debba sostenere le partecipate ma non può essere sufficiente». Di bilancio “responsabile” ha parlato il sardista Gianfranco Porcu. «Il centellinamento di risorse, che arrivano dalla Regione come un atto di magnanimità a fine anno, impedisce alla Fondazione di chiudere i bilanci in ordine con cadenza annuale e di programmare». Per l’esponente Pd Carla della Volpe «bene le cinquanta assunzioni, ma i revisori hanno sottolineato il mancato accantonamento delle risorse per l’adeguamento contrattuale dei dipendenti». Il sindaco Sanna ha respinto le critiche sulla mancanza di programmazione. «Questo documento è il risultato di un intenso lavoro che si fonda su tre pilastri: responsabilità gestionale, trasparenza e attenzione ai bisogni della collettività».

