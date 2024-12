Il 2024 su Videolina 

Oggi alle 21, su Videolina, lo speciale “Un anno di cronaca”. Con la conduzione di Maurizio Olandi (nella foto), saranno riletti, attraverso i servizi del telegiornale, i principali avvenimenti del 2024. In studio, per gli approfondimenti di cronaca, la condirettrice Simona De Francisci e Mariangela Lampis. Con il caporedattore de L’Unione Sarda Mauro Pili si parlerà di speculazione energetica e della straordinaria partecipazione dei sardi alla legge di iniziativa popolare Pratobello 24. Con Massimiliano Rais si parlerà di Cultura e Spettacoli. Considerazioni finali del direttore delle testate giornalistiche del gruppo L'Unione Sarda, Emanuele Dessì. Seguirà, alle 22, “Un anno di Sport in Sardegna”: Luca Neri e Alberto Masu ripercorreranno il 2024, dalla morte di Gigi Riva alla salvezza del Cagliari.