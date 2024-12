Il 2024 d’oro dell’isola 

È stato un anno talmente ricco di vittorie per gli atleti sardi che a ripercorrerlo il rischio maggiore che si corre è quello di dover trascurare (per corta memoria o insufficienza di spazio) qualche protagonista. Perciò, nel celebrare campionesse e campioni d’ogni sport, chiediamo anche scusa per le assenze in questa lista che merita di essere aperta da un personaggio diverso da tutti gli altri.

Attorno al mondo

Quello che Andrea Mura ha concluso il 17 marzo a La Coruña, da dove era salpato 120 giorni prima, non è stato soltanto il primo giro del mondo a vela in solitario senza scali e senza assistenza mai compiuto da un sardo. È stata la realizzazione del sogno d’una vita, il successo di un’impresa portata a termine attraverso un viaggio che è stato anche per ritrovare se stesso. Chi in passato, magari da dietro una tastiera, lo aveva infamato per quella goffa avventura politica, provi a immaginarsi solo, al buio, su una barca in mezzo alla tempesta al largo di Capo Horn.

Medaglie dorate

In copertina ci sono altre tre persone e sono quelle che hanno portato in Sardegna medaglie olimpiche. L’oro nell’iQFoil (il nuovo windsurf volante) conquistato da Marta Maggetti all’Olimpiade, colloca sul tetto del mondo un movimento che ha l’epicentro al Poetto. E infatti la vela aggiunge a questo trionfo quelli conquistati da chi ha scelto la Sardegna per stabilire la propria base e allenarvisi e soprattutto quelli ottenuati nelle varie classi (anche giovanili) da altri atleti nostrani, da Maddalena Spanu (wingfoil) a Freddy Pilloni (iQFoil) tanto per citarne alcuni. E poi Alessia Orro, l’amazzone di Narbolia, sempre sorridente, rapita dal volley, i cui magici polpastrelli (i migliori di Parigi 2024) hanno guidato l’Italia di Julio Velasco all’oro olimpico che mancava.

Provincia regina

Da Oristano arriva anche Stefano Oppo, il più grande collezionista di podi del canottaggio azzurro: prima che il Cio cancellasse il suo Doppio pesi leggeri dal programma, ha fatto in tempo a prendersi un argento da abbinare al bronzo di Tokyo. E dalla provincia arriva anche Sergio Massidda, la cui medaglia olimpica nel sollevamento pesi (da dedicare alla memoria del nonno) è soltanto rimandata. Ci dovrà riprovare anche Dalia Kaddari che attende il 2025 per riscattarsi, mentre Lorenzo Patta (altro oristanese) e l’oriundo tempiese Filippo Tortu hanno sfiorato il podio nella 4x100 di cui erano campioni olimpici uscenti e con la quale hanno dominato agli Europei di atletica. Il mondo l’ha guardato dall’alto anche Marcello Guidi, vincitore di una prova di World Cup di nuoto in acque libere, terzo nella classifica finale. ( c.a.m. )

