Il 2022 anno nero: nelle acque galluresi quattro vittime 

Il mare tradisce. Lo sanno bene anche i più esperti navigatori, i pescatori, gli uomini di mare che prendono il largo quotidianamente oppure solo per svago e divertimento. E quando si mette in moto la macchina dei soccorsi lo scenario è una tavola blu da scrutare con scrupolo e attenzione, calcolando le mille variabili, tra cui le correnti. Spesso una corsa contro il tempo, come in questo caso, dopo una chiamata allarmante arrivata nel pomeriggio alla Capitaneria di Porto Torres. Cosa possa essere successo al largo di Ezzi Mannu, tra Stintino e Porto Torres, si capirà, probabilmente, solo nelle prossime ore. Una zona non ancora molto trafficata, dato il periodo di bassa stagione, al contrario delle coste del Nord Est dove la Pasqua ha visto esordire i primi assalti “corazzati” alle spiagge, con moto d’acqua lanciate a tutta velocità nelle calette protette de La Maddalena.

Anno nero in Gallura

L’anno scorso, un anno nero per i diportisti in Gallura: le capitanerie di porto delle principali località turistiche, coordinate dalla Direzione marittima di Olbia, si sono occupate, tra gli altri, di tre naufragi con quattro persone decedute. Il magnate inglese, di origini tedesche, Dean Kronsbein, morto il 31 luglio nel golfo del Pevero; Giacomo Bot e Tommy Di Chello, vittime di un incidente il 7 dicembre nel mare dell’Isola delle Bisce, sempre nei pressi di Porto Cervo, l’imprenditore Alberto Filosi, morto in uno scontro il 30 maggio, al largo di Portisco, ancora in Costa Smeralda. A dicembre, un altro gravissimo incidente nelle acque di La Maddalena, avvenuto la mattina del 7 dicembre, coinvolse, con gravi conseguenze un ragazzino di 16 anni per cui si rese necessario un intervento nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale di Sassari. Considerando esclusivamente gli incidenti gravi, si contano almeno una ventina di denunce partite solo dall’Ufficio marittimo di Porto Cervo. Incidenti che non sono certo solo appannaggio delle coste galluresi ma che, in questa zona, sono agevolati anche dall’intenso traffico nautico, spesso guidato da mani inesperte. Spesso gli incidenti sono avvenuti in orari di traffico ridotto e con il favore della luce ed anche in questo caso l’evento, le cui cause sono tutte da accertare, potrebbe essersi consumato in pochi minuti e ancora in pieno giorno.

