Il 2 marzo parte il corso di lingua sarda 

Partirà il prossimo 2 marzo nella sala polifunzionale della scuola primaria di Villaputzu un corso di lingua. Per seguire le lezioni, comunque, la presenza fisica non è indispensabile dal momento che potranno essere seguite anche attraverso la piattaforma Google Meet.

Il corso durerà trenta ore, divise in dodici lezioni: potranno, appunto, essere seguite in modalità mista ogni martedì e giovedì dalle 16.30 alle 19. Gli iscritti riceveranno via mail il link della piattaforma Google Meet dovranno seguire le lezioni da remoto.

Per iscriversi bisogna compilare una modulo che è facilmente reperibile nel sito istituzionale del Comune. Il documento è presente anche nei Municipi di San Vito e, appunto, di Villaputzu nell’orario di apertura dello sportello di lingua sarda. Si può inoltre chiamare il 3892654311 (anche WhatsApp), inviare una mail a uls.sarrabus@gmail.com o trovare il contatto su Facebook e Instagram. (g. a.)

