Il 2 giugno in Vietnam, una dedica  alla Sardegna 

Il ricevimento per la Festa della Repubblica italiana in Vietnam quest’anno era dedicato alla Sardegna.

Ai 500 ospiti dell’evento che si è tenuto in un albergo nel centro di Hanoi, sono stati offerti prodotti enogastronomici e materiali di promozione turistica, che hanno dato «un assaggio autentico dello straordinario patrimonio culturale, paesaggistico e culinario dell’Isola», spiega una nota.

Tra i partecipanti c’erano la vice ministra degli Esteri con delega all'Europa, Le Thi Thu Hang, il vice ministro dell'Industria e commercio ed ex ambasciatore del Vietnam a Roma, Nguyen Hoang Long, e il presidente dell'Associazione di amicizia bilaterale Bui Nhat Quang.

Tra gli sponsor della serata anche la Ferrari, che ha esposto due delle sue auto. Nel suo intervento di benvenuto, l'ambasciatore Marco della Seta ha tracciato un bilancio del percorso di attuazione del Partenariato strategico tra Italia e Vietnam, avviato nel 2013, mostrando come, in dodici anni, tale partenariato si sia evoluto in un quadro maturo di collaborazione articolata su più settori: politico-istituzionale, economico-commerciale, securitario e di difesa, scientifico-tecnologico, culturale e dei rapporti people-to-people.

