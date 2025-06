«Il 2 agosto il Trofeo Gigi Riva con il Saint-Etienne» 

«Il 2 agosto giocheremo il primo “Trofeo Gigi Riva” della storia. Lo giocheremo alla Unipol Domus contro il Saint-Etienne, la squadra contro cui Gigi fece il suo esordio in Coppa dei Campioni». La conferenza a Palazzo Tirso è praticamente conclusa, ma Tommaso Giulini chiede al responsabile dell’ufficio stampa di poterla allungare di qualche minuto annunciando l’appuntamento internazionale intitolato al Mito rossoblù, di fatto la prima uscita nell’Isola per il nuovo Cagliari di Pisacane dopo il ritiro a Ponte di Legno, dal 13 al 22 luglio, e l’amichevole in Austria con il Galatasaray in programma il 23 luglio.

L’appuntamento

«Ci tengo ad anunciarlo io. Sarà il primo, mi auguro, di tanti», ha tenuto, tra l’altro, a precisare il presidente del Cagliari riferendosi al trofeo dedicato a Gigi Riva (in sala era presente il figlio Nicola, attualmente componente del Consiglio d’amministrazione del club e visibilmente emozionato). «Probabilmente cambieremo di volta in volta gli avversari cercando sempre squadre in qualche modo legate alla storia di Gigi. Sarà una due giorni di festa, ma anche l’occasione per i tifosi per vedere per la prima volta la squadra».

La nuova stagione

Tra l’altro, sarà un test importante per i rossoblù in vista della nuova stagione che comincerà ufficialmente il 16 agosto alle 20.45, proprio in casa, con il primo turno della Coppa Italia contro la vincente tra Virtus Entella e Ternana. La domenica successiva, il 24 sempre alla Unipol Domus ma alle 18.30, l’esordio in campionato contro la Fiorentina. Quindi la prima trasferta, sabato 30 alle 20.45, allo stadio “Maradona” contro il Napoli. (f.g.)

