Il 2-0 di Modena-Cagliari non è stato ancora omologato per il giallo del doppio giallo  

Nessuna motivazione, solo quel “sub iudice” al posto del 2-0 uscito sul campo, venerdì scorso, dopo Modena-Cagliari. Il Comunicato ufficiale numero 92 della Lega di B squalifica, come previsto, per un turno Marko Rog, ma non omologa il risultato del Braglia dopo il ricorso presentato dal club rossoblù per un errore tecnico dell'arbitro Daniele Perenzoni di Rovereto. Nel mirino un cartellino giallo fantasma sventolato, subito dopo l'espulsione di Marko Rog al 47 del primo tempo, e indirizzato a Gabriele Zappa. Il Cagliari chiede la ripetizione della gara per «errore tecnico» dell'arbitro e ora attende il 13 febbraio, lunedì prossimo, quando il Giudice sportivo Germana Panzironi esaminerà il ricorso presentato dalla società rossoblù, rappresentata da Legislab, con gli avvocati Alberto Porzio e Paolo Marsilio, con l'audizione dello stesso arbitro e degli assistenti. Sarà naturalmente questo l'argomento principe della conferenza stampa convocata per questa mattina dal direttore sportivo Nereo Bonato.

Il fatto

«Una giornata no, arbitro giovane andato subito in confusione», aveva sbottato Claudio Ranieri, nel dopo-gara. Nel mirino diversi episodi. Non tanto il rigore («c'era», aveva ammesso il tecnico), quanto quel secondo cartellino giallo al 47' del primo tempo che chiudeva anzitempo la gara di Rog, già ammonito al 16'. Un secondo cartellino che aveva scatenato le proteste dei rossoblù in campo. E l'arbitro Perenzoni, dopo aver sventolato il rosso al croato, tirava fuori un cartellino giallo indirizzato a Zappa. I giocatori in campo, a partire dal numero 28 del Cagliari, erano convinti dell'ammonizione. Ma all'88', col punteggio di 2-0 per gli emiliani, proprio Zappa viene ammonito per gioco falloso. Tutti aspettano la seconda espulsione della serata, ma Perenzoni si allontana, lasciando in campo l'esterno rossoblù.

Le scuse

A fine partita, il designatore Rocchi, presente al Braglia, si scusa col presidente Giulini e il direttore sportivo Bonato («purtroppo anche gli arbitri, come i giocatori, possono sbagliare»), mentre il fischietto di Rovereto avrebbe cercato di giustificare il rosso a Rog. Ma, soprattutto, Perenzoni avrebbe ammesso (condizionale d'obbligo) l'errore sul primo giallo a Zappa non riportato sul suo taccuino. Un errore che il Cagliari porta a esempio di una direzione confusa, ricordando che Zappa, convinto di esser stato ammonito, avrebbe giocato con il freno a mano tirato, per non rischiare un secondo giallo e l'espulsione, condizionando così la sua prestazione nella ripresa.