Il 19enne resta in carcere: «Chiedo perdono» 

Il diciannovenne Yari Fa deve restare in cella: è evidente la sua pericolosità sociale e c’è il rischio che, se libero e privo di controllo, possa commettere altri reati gravi quanto l’omicidio dell’ex carabiniere Fabio Piga, 37 anni, per il quale è stato arrestato. Lo ha chiarito ieri pomeriggio il giudice per le indagini preliminari, Michele Contini, nell’ordinanza con la quale ha disposto la custodia cautelare in carcere. Convalidato il fermo, il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha chiesto perdono e si è anche detto disperato per quanto accaduto: «Non volevo uccidere, sono affranto per quanto accaduto».

Scena muta

Assistito dai difensori, gli avvocati Pier Andrea Setzu e Sara Battolu, il diciannovenne ieri mattina non ha risposto alle domande del giudice. Al gip ha solo ripetuto che la sua intenzione non fosse quella di uccidere e che è affranto per quanto è successo, tanto da aver pianto tutta la notte dopo il suo arresto. Il pubblico ministero Marco Cocco, nel frattempo, sta continuando le indagini per definire con precisione quanto sia accaduto la notte tra sabato e domenica al Donegal, il pub di via Caprera dove si è consumata la tragedia.

All’origine dell’accoltellamento, secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stato un battibecco scoppiato nel bagno tra Fabio Piga e Yari Fa: il primo avrebbe seguito i ragazzi perché c’era il sospetto che consumassero della cocaina. Entrato in bagno avrebbe cacciato via uno dei due giovani, facendo esplodere la rabbia del diciannovenne che avrebbe impugnato un coltello del pub (preso forse alcuni momenti prima per tagliare la droga), sferrando un unico fendente che ha raggiunto il 36enne al cuore, causandone la morte in pochi minuti.

L’ordinanza

Terminata l’udienza di convalida, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere, ritenendo fosse l’unica misura capace di impedire ulteriori crimini. Questo perché i difensori dell’indagato hanno depositato una nota del Dipartimento per la Giustizia Minorile che evidenzierebbe la fragilità psicologica di Yari Fa sin da quand’era ragazzino. Non solo. Da minore, l’indagato avrebbe anche subito dei procedimenti penali che si sarebbero conclusi con l’assoluzione per incapacità di intendere e di volere. Tutti elementi che al momento non sono comunque sufficienti a stabilire se l’indagato sia o meno perseguibile: servirà una perizia psichiatrica che potrebbe essere disposta già nelle prossime settimane. «Chiederemo la perizia», conferma il legale Setzu, «visto che la documentazione sanitaria fa emergere problemi che impediscono al nostro assistito la reale percezione dei fatti e le emozioni».

Complici

Nel frattempo proseguono le indagini della Squadra Mobile e della Procura per identificare il secondo ragazzo che si trovava nel bagno con Yari Fa e che, dopo l’intervento di Fabio Piga, sarebbe stato cacciato svanendo nel nulla. Per ora il 19enne resta indagato per omicidio volontario: è chiaro che non ci sia stata premeditazione perché il coltello sarebbe stato preso dal locale e portato in bagno solo per tagliare la cocaina. Gli inquirenti sono comunque al lavoro per trovare riscontri sulle testimonianze rilasciate da chi era presente al Donegal al momento del delitto. Intanto si susseguono gli attestati di stima e il cordoglio per la morte dell’ex militare che in città aveva tantissimi amici.

