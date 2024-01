Il 19enne è morto annegato 

È morto per annegamento, intrappolato nell’auto in circa mezzo metro d’acqua. Massimo Cocco, il 18enne di Quartucciu finito fuoristrada mercoledì mattina sulla statale 195, non ha perso la vita per le ferite causate a seguito dell’incidente stradale, ma per essere finito in acqua con l’auto ribaltata e l’abitacolo semi-sommerso. Per il momento - almeno stando ai primi accertamenti effettuati dal medico legale - non è possibile stabilire se sia rimasto intrappolato a causa della cintura si sicurezza, oppure se fosse già privo di conoscenza quando l’auto è finita in mare.

L’autopsia

Sono queste le prime conclusioni, per il momento ancora del tutto informali, che sarebbero emerse dall’autopsia ordinata dal pubblico ministero Emanuele Secci sul corpo del giovane, deceduto a seguito di uno spaventoso incidente avvenuto nei pressi di Maddalena Spiaggia, a Capoterra. A eseguire l’esame è stato il medico legale Giovanni Paolo Maietta che solo al termine degli accertamenti istologici consegnerà in Procura la propria consulenza. Esami istologici che serviranno anche a comprendere se il 19enne fosse già privo di conoscenza, quando l’auto, una Renoult Clio, ribaltandosi varie volte dopo l’uscita di strada, si è rovesciata con l’abitacolo immerso nell'acqua.

Le indagini

Le indagini sono condotte dagli investigatori della Polizia Stradale che hanno già sentito i primi testimoni, compresa l’intera famiglia, per fortuna rimasta illesa, che viaggiava sulla Fiat Marea rimasta coinvolta nell’incidente. Quanto riscontrato dall’autopsia potrebbe far emergere anche un atroce dubbio: Massimo Cocco poteva essere salvato visto che l’auto si trovava in poco più di mezzo metro d’acqua? A estrarre il corpo dall'abitacolo del veicolo, infatti, sono stati i vigili del fuoco oltre mezz’ora dopo l’incidente. Prima di loro, un altro pompiere che passava lungo la statale, fuori servizio, si è gettato in acqua per provare a soccorrere il 19enne, ma anche lui sarebbe arrivato quando erano già trascorsi diversi minuti e non c’era più nulla da fare.

La consulenza tecnicia

Ora il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Emanuele Secci, espletati i compiti urgenti e riconsegnata la salma alla famiglia dopo l’autopsia, potrebbe chiedere la riassegnazione del fascicolo ad un collega. Per il momento l’ipotesi è quella di routine di omicidio stradale. Non è escluso, inoltre, che la Procura ordini in tempi brevissimi una consulenza tecnica per ricostruire sia la dinamica dell’incidente che eventuali altri profili di responsabilità. Quella del ragazzo di Quartucciu, infatti, è l’ennesima croce sulla Statale 195. L’indagine resta ancora aperta per comprendere cosa sia accaduto.

