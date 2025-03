Il 19 maggio Toquinho torna a Cagliari 

Non capita spesso di incontrare un musicista che è stato protagonista di pagine storiche quasi 50 anni fa e che, alla soglia degli 80 anni, non conosce la nostalgia. «La vita cambia, uno cresce, si fanno cose nuove: quello che abbiamo fatto in Italia è nella memoria collettiva, ma io uso il passato per vivere il futuro». Antonio Pecci Filho, per tutti Toquinho, si è goduto il Carnevale in Brasile. A maggio sarà in Italia per un tour con cui festeggerà i 60 anni di carriera: il 18 sarà a Napoli al Trianon di Viviani, il 19 a Cagliari al Massimo, il 21 a Padova al Gran Teatro Geox, il 22 a Milano agli Arcimboldi, il 23 a Catania al Metropolitan, il 25 a Roma all'Auditorium Parco della Musica.

È il conversatore allegro di sempre, un virtuoso della chitarra che ha vissuto in prima persona la rivoluzione della bossa nova, che ha frequentato i grandi della musica brasiliana e che, complice Sergio Bardotti, fuggendo dalla dittatura negli anni ‘70 insieme a Chico Buarque e soprattutto con Vinicius De Moraes, ha fatto scoprire all'Italia quel mondo da realismo magico in musica in dischi che grazie a Ornella Vanoni sono nella storia del nostro Paese. Con Vinicius ha inciso 16 album e scritto più di 120 canzoni: su tutte, brani immortali come “Aquarela” (originariamente “Aquarello”, scritta con Maurizio Fabrizio), ma anche “Tristeza” e Samba de Orly. Dopo la morte di Vinícius nel 1980, l'artista ha proseguito la sua carriera da solista, collaborando con nomi di fama mondiale come Buarque e Ennio Morricone (per l'album “Per un Pugno di Samba”).

Nato il 6 luglio 1946 a San Paolo in Brasile, Toquinho è di origini italiane e con il nostro Paese ha un rapporto inevitabilmente speciale: ha collaborato anche con Sergio Endrigo, Luis Bacalov e Fred Bongusto, dando vita a canzoni come “La Voglia La Pazzia”, “Samba della Rosa”, “Senza Paura” e “Samba per Vinícius”, tutte cantate insieme a Ornella Vanoni. «Io non vivo nel passato, è il passato che vive in me: Bardotti non c'è più, non c'è più Vinicius, non ci sono più tante delle persone di quei tempi là, Roma non è quella degli anni ‘70 ma questo non vuol dire che non valga la pena viverla anche attraverso tutti i legami che ho con l'Italia».

